Eskişehir’in Çankaya Mahallesi’nde farklı sokaklarda bulunan çöp konteynerlerinin kırık ve hasarlı oluşu vatandaşları mağdur ediyor.

Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi’nde bulunan Şehit Haydar Kara, Şehit Serdar Bahar ve Şehit Osman Genç sokaklarında konumlandırılan çöp konteynerlerin neredeyse hepsinin kırık oluşu göze çarptı. Genellikle plastik olan konteynerlerin gövdelerinde uzun çatlaklar mevcut olurken, bazılarının ise tekerlerinin kırık olduğu görüldü. Tekerlekleri kırık olan konteynerler yan yatarken, kırık olanların ise gövdesinin iyice ayrıldığı görüldü. Kapağı olmayan, tekeri ve gövdesi kırık olan çöp konteynerleri kötü görüntüler oluştururken, vatandaşı da mağdur ediyor. Hasarlı konteynerler değiştirilmeyi bekliyor.