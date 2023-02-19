Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kente gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için kurulan kardeşlik mağazasının tek sermayesi sevgi oldu. Hayırseverlerin getirdiği yeni kıyafetler, hijyen malzemeleri ve erzak kolileri ‘mağaza konseptiyle’ ihtiyaç sahipleri ile buluşturulurken, alışveriş için gelen afetzedelerin çocuklarına da uzmanlar tarafından ‘oyunlar eşliğinde’ psikolojik destek sağlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kente gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için kurulan kardeşlik mağazasının tek sermayesi sevgi oldu. Hayırseverlerin getirdiği yeni kıyafetler, hijyen malzemeleri ve erzak kolileri ‘mağaza konseptiyle’ ihtiyaç sahipleri ile buluşturulurken, alışveriş için gelen afetzedelerin çocuklarına da uzmanlar tarafından ‘oyunlar eşliğinde’ psikolojik destek sağlanıyor.

Türkiye’yi yasa boğan, 11 ilde yıkımlara yol açan depremlerin ardından AFAD’ın kontrolünde bölgeden tahliye edilen depremzedeler, Bursa’da adeta kendi evlerinde gibi karşılanıyor. Gerek deprem bölgesindeki yaraların sarılması gerekse de bölgeye yardımların ulaştırılması noktasında önemli çalışmalara imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, kente gelen depremzedeleri de yalnız bırakmıyor. Kimileri enkaz altından çıkarılan kimileri ise akrabalarını-yakınlarını-varını yoğunu kaybedip Bursa’ya gelen deprem mağdurlarının ihtiyaçları, kurulan Kardeşlik Mağazasından karşılanıyor. Gönüllüler tarafından getirilen yeni eşyalar, burada yaş gruplarına ve bedenlerine göre mağaza konseptine uygun şekilde hazırlandı. Sadece yeni eşyaların yer aldığı mağazaya gelen afetzedeler, deneyerek ve beğenerek seçtikleri ‘giyimden hijyen malzemelerine kadar’ tüm ihtiyaçlarını gönül rahatlığı ile alabiliyor. Mağazaya şimdiye kadar 5 bin aile başvuru yaparken, ortalama 4 kişiden hesaplandığında, yaklaşık 20 bin depremzedenin ihtiyacı ‘gönüllülerin bağışları ve Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonu ile’ temin edilmiş oldu.

Çocuklara özel alan

Depremzedeler sadece giyim ve hijyen malzemeleri değil aynı zamanda gıda kolisi ve yardım çekleri ile desteklenirken, deprem mağduru çocuklar da unutulmadı. Mağazanın bulunduğu fuaye alanın bir bölümü çocuklara özel olarak hazırlandı. Anne-babaları alışveriş yapan çocuklar, burada ‘uzmanlar gözetiminde-oyunlar eşliğinde’ psikolojik destek hizmetinden yararlanıyor. Bunun yanında depremzedelerin şehir içi ulaşımdan ücretsiz yararlanması için başlatılan Kardeş Kart uygulamasına mağazada başvuru yapılabiliyor.

Destek sürecek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, depremin yaralarını bir an önce sarmak için ilk günden beri canla başla çalıştıklarını belirterek, hem deprem bölgesinde kalan hem de Bursa’ya gelen tüm afetzedelere sahip çıkmaya çalıştıklarını söyledi. Bursa’daki tüm depremzedelerin kendilerine emanet olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Acımız ve kayıplarımız büyük. Ancak hayat bir taraftan devam ediyor. Bu nedenle hayırseverlerimizin de destekleriyle yaraları sarmaya devam ediyoruz. Depremzedeler Kardeşlik Mağazamızda ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Yine şehir içi ulaşımdan ücretsiz yararlanabiliyorlar. Burada çocuklarımıza psikolojik destek sağlıyoruz. Üniversiteye hazırlanan lise mezunu depremzede kardeşlerimiz için ücretsiz hazırlık kurslarını başlatıyoruz. Onların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında elimizden ne geliyorsa yapıyoruz ve desteklerimiz hayat normale dönene kadar devam edecek” dedi.