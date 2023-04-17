TEM Otoyolu Bolu geçişinde bulunan Highway Outlet Alışveriş Merkezi’ne her yöreden ürünlerin yer aldığı ‘Yöreden Mutfağa’, D-100 girişinde hizmete açıldı.
Highway Outlet Alışveriş Merkezi bünyesine Yöreden Mutfağa’da katıldı. İlaçsız, katkısız ve doğal yollarla üretilmiş ürünlerini müşterilerine sunan Yöreden Mutfağa mağazası, artık Highway’de hizmet verecek. Yeni açılan mağazada salça, soslar, reçel, pekmez, marmelatlar, soğuk sıkım yağlar, organik sirke , turşu, salamura, baharat çeşitleri, tarhana, erişte çeşitleri ve bitkisel yağlar raflardaki yerini aldı.