Gençlerin spora ilgilerini arttırmak için sayısız tesis ve projeyi hayata geçiren Süleymanpaşa Belediyesi, bir ilke daha imza atarak örnek olacak bir turnuva düzenledi. Süleymanpaşa’nın Yıldızları Basketbol Ligi’nde kazanan ya da kaybeden olmayacak ve tüm katılımcılar ödüllendirilecek.

Gençlerin spora ilgilerini arttırmak için sayısız tesis ve projeyi hayata geçiren Süleymanpaşa Belediyesi, bir ilke daha imza atarak örnek olacak bir turnuva düzenledi. Süleymanpaşa’nın Yıldızları Basketbol Ligi’nde kazanan ya da kaybeden olmayacak ve tüm katılımcılar ödüllendirilecek.

Süleymanpaşa Belediyesi, son 3 yılda ilçede gerçekleştirdiği spor altyapı yatırımları ve tesisleriyle göz doldururken, gençlerin spora olan ilgisini arttırmak amacıyla da çok sayıda organizasyona imza atıyor. Her yıl farklı yaş kategorilerinde futbol, basketbol, voleybol ve daha birçok farklı branşta düzenlenen turnuvalarla gençleri spor teşvik eden kurum, son olarak düzenlediği turnuva ile yine bir ilki hayata geçirdi.

Maçlarda skor tutulmuyor

10 yaş altı, 12 yaş altı ve 14 yaş altı olmak üzere üç yaş grubunda düzenlenen Süleymanpaşa’nın Yıldızları Basketbol Ligi, 10 Ocak Cumartesi günü açılış seremonisi ile başladı. Kız ve erkeklerin karma takımlarda mücadele ettiği turnuvayı diğerlerinden ayıran en büyük özellik ise kazanan ya da kaybedenin olmaması. 300’den fazla sporcunun katıldığı Süleymanpaşa’nın Yıldızları Basketbol Ligi’nde oynanan maçlarda skor tutulmuyor. 14 Ocak Cumartesi günü sona erecek olan turnuvaya katılan tüm takımlar ve sporcular, katılım madalyası ve sertifikası almaya hak kazanacak. 18 takımın mücadele ettiği ligde, kazanma ya da kaybetme stresi yaşamadan turnuva heyecanı ve deneyimi yaşayacak olan genç sporcular aynı zamanda sporun birleştirici gücü ile yeni dostluklar kurma şansı elde edecek.

Başkan Yüksel ilk hava atışını yaptı

Süleymanpaşa’nın Yıldızları Basketbol Ligi açılış seremonisine katılan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, burada yaptığı konuşmada sporculara başarılar diledi. Yüksel, “Gençliği olmayanın geleceği olamaz ilkesinden hareketle düzenlediğimiz Süleymanpaşa’nın Yıldızları Basketbol Ligi, sporcularımıza, antrenörlerimize ve velilerimize hayırlı olsun. Kazananın ve kaybedenin olmadığı, 10-14 yaş grubundaki çocuklarımızdan karma oluşturulan takımlarla, skorsuz oynanacak turnuva sonunda, Süleymanpaşa’nın Yıldızları Basketbol Ligi’ne katılan tüm sporcu çocuklarımıza katılım sertifikalarını takdim edeceğiz. Tüm çocuklarımızı katılımlarından dolayı tebrik ediyor, kıymetli velilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Çocuklarımızı ekran bağımlılığından uzaklaştırmak, kötü alışkanlıklardan korumak ve spora teşvik etmek amacıyla düzenlediğimiz organizasyonumuza katkı veren tüm çalışma arkadaşlarıma ve diğer paydaşlarımıza da ayrıca şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu. Yüksel, seremoninin ardından ilk maçın hava atışını yaptı, açılış maçını izleyerek sporcuların ve ailelerinin heyecanına ortak oldu.