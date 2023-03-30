Kayseri Süper Amatör Küme B Grubunda Play-Off’a kalacak takım ve gruptan düşecek olan takımı belirleyecek maçlar oynanacak.

Kayseri Süper Amatör Küme’de 45’er puanı bulunan Kayseri Şekerspor ve Argıncıkspor Play-Off’a kalmak, Özvatan Gençlikspor ve Akkışlaspor ise ligde kalmak için son şanslarını kullanacak. Play-Off’a kalmak isteyen Kayseri Şekerspor, ligde kalma şansını iyi değerlendirmek isteyen Akkışlaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında rakibin 5-0’lık skor ile geçen Kayseri Şekerspor, son karşılaşmayı da kazanarak Play-Off biletini alan takım olmak istiyor. Akkışlaspor ise güçlü rakibi karşısında puan veya puanlar alarak Süper Amatör Küme’de kalmanın hesabını yapıyor.

Play-off bileti almak isteyen bir diğer takım Argıncıkspor ise ligde şampiyonluğunu haftalar önce ilan eden Erciyes Esen Makinespor ile karşılaşacak. Argıncıkspor, ilk yarıda 3-2 mağlup ettiği lideri yine yenip puanını 48’e çıkararak Şekerspor’un puan kaybetmesi ile Play-Off’a kalmak istiyor.