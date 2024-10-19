Sivas Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, modern tarım tekniklerinin öğrencilere uygulamalı olarak öğretildiği Suşehri Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üretim ve uygulama alanlarını ziyaret etti.

Tarım alanında uygulamalı eğitim alan öğrencilerin gelecek hedefleri hakkında bilgi alan Yener, Türkiye’nin her alandaki gelişimi ve kalkınmasını sağlayacak en önemli unsurun eğitim olduğunu vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin önemine değinen Yener, Maarif Modelinde öğretim programlarının, insanın bütün yönleriyle gelişimini esas aldığını belirterek programlarda bilgi, beceri, eğilim ve değerlerin; yetenek, ilgi, ihtiyaç ve bireysel farklılıklarla güçlendirilerek ele alındığını söyledi. Yener; "Sizler de bu okulumuzda diğer eğitim programlarımızla birlikte tarım ve havyan sağlığı alanında eğitim görüyorsunuz. Her biriniz ülkemizin tarımsal alandaki kalkınma gelişimine önemli katkılar sağlayacak, bilinçli tarım süreçlerinde aktif görev alacaksınız." dedi.

Okulda görevli öğretmenlerle de bir süre sohbet eden Yener, üretim ve uygulama alanlarındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yener, öğrenci ve öğretmenlerin ürettiği ürünleri de yakından inceledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız, okulda Anadolu Meslek Programı Tarım Alanında 57, Hayvan Sağlığı Alanında 41 öğrenci, Anadolu Tarım Programı Tarım Alanında ise 24 öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti. Okulun uygulama alanı olan 140 dönümlük arazide 1 fide serası, 1 tünel sera, 12 dönüm kiraz, 8 dönüm gojiberry, 1 dönüm üzüm bulunduğunu dile getiren Yıldız, buradaki üretim ve uygulama süreçlerinde kullanılan alet ve ekipmanlar hakkında da bilgi verdi.