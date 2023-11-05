Osmangazi Belediyesi içinde Bursa’nın 700 yıllık şiir geçmişini anlatan kütüphaneyi kültür dünyasına kazandırdı.

Osmangazi Belediyesi Seyyid Usul Kültür Merkezi’nde Bursa’da 700 yıldan buyana yazılan eserlerin bulunduğu Bursa Şairleri Şiir Kütüphanesi’ni hizmete açtı. Başta Süleyman Çelebi Hazretleri olmak üzere Lamii Çelebi, Eşrefoğlu Rumi, Muhyiddin Üftade, İsmail Hakkı Bursevi gibi Türk Edebiyatına yön vermiş birçok Bursalı şairin divanının yer aldığı Bursa Şairleri Şiir Kütüphanesi’nin açılışına; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Baki Efe ve şiir severler katıldı.

Açılan bu kütüphaneyi ziyaret eden kitapseverler Bursa’nın Cumhuriyet dönemi dahil olmak üzere 700 yıllık söz varlığı ve şiir mirasını görme ve okumak fırsatı bulacak. Bu kütüphanede aynı zamanda Bursalı şairler üzerine yapılmış çalışmalar ve doktora tezleri de yer alıyor.

Osmangazi Belediyesi olarak sanata, sanatçıya ve kültürel değerlere büyük önem verdiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Şehirler inşa ediyoruz. Tarihi dokuyu ayağa kaldırıyoruz ama bunun içine o ruhu, şiiri ve edebiyatı veremiyorsak yapılan işlerin bir kıymeti yok. Bugün çektiğimiz sıkıntılar buradan kaynaklanıyor. Bizler yapmış olduğumuz fiziki eserlere şehirlere, parklara ve tarihi eserlere bu tür kültürel programları koymak için ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bizim belediye olarak 160’ıı üzerinde kitabımız var, sempozyumları kitap haline getiriyoruz. Biz bilim insanları edebiyatçı ve şairleri kendi yanımıza almıyorsak bizlere yol göstermesi için onlara fırsat göstermiyorsak yolumuzu bulamayız. Yeni kütüphanemiz hayırlı olsun” dedi.

Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Baki Efe de böyle güzel bir eseri Bursa kazandırdığı için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.