Kastamonu Üniversitesi tarafından açılan "Bebek ve Çocuk Kütüphanesi" çocuklara kitap . okuma alışkanlığı kazandıracak.

Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi içerisinde bulunan alanda Çocuk Eğitimi ve Araştırma Merkezi bünyesinde yer alan "Bebek ve Çocuk Kütüphanesi"nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış konuşmasında çocuklara erken yaşta kitap sevgisi aşılamak ve paylaşımı öğretmek amacıyla kurulan kütüphanenin önemi vurgulandı. Ardından, minik misafirler tarafından Bebek ve Çocuk Kütüphanesi’nin açılış kurdelesi kesilerek düzenlenen çocuk kitap sergisi miniklerin ve misafirlerin beğenisine sunuldu.

Doç. Dr. Ahi’nin konuşmasının ardından törende söz alan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, çocuklara kitap sevgisinin önemini vurgulayarak, kütüphane aracılığıyla bu sevgiyi destekleyeceklerini ifade etti. Ayrıca Rektör Topal, çocuk kütüphanesindeki zengin kitap ve oyun alanlarının çocukların hem kitap okuma alışkanlığı kazanmalarına hem de paylaşmayı öğrenmelerine yardımcı olacağını belirtti.

Çocuk Eğitimi ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Berat Ahi, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Bebek ve Çocuk Kütüphanesi’nin kuruluş süreci, yapılan çalışmalar ve faaliyet alanları hakkında bilgi verdi. Küphanenin içerisindeki zengin kitap ve oyun alanının, çocukların okuma sevgisini ve sosyal becerilerini geliştireceğini belirten Ahi, kütüphanenin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Farklı dillerde ve türlerde kitaplarla çocukların hayal dünyasını geliştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu Üniversitesi olarak çocuklara her türlü desteği vereceklerinin altını çizdi. Aynı zamanda, kütüphanenin oluşmasında emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.