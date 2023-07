Eskişehir’de bir sokakta kaldırma bırakılmış kütükler vatandaşın tepkisini neden oldu.

Odunpazarı ilçesi Emek mahallesi Devrim sokakta yol kenarındaki kaldırıma bırakılan kütükler göze çarptı. Duyarsız kişiler tarafından şuursuzca sokağa bırakılan kütükler, kötü görüntüler oluşturdu. Mahalle sakinlerinin uğrak noktalarından olan bölgenin bu şekilde işgal edilmesi vatandaşlar açısından kötü bir intiba oluştururken, bölge halkı kendi imkânlarıyla kaldırmak istedikleri anacak kütükler ağır olduğundan kaldıramadıklarını aktaran mahalle sakinleri durumun önüne geçemediklerini belirtti. Tepkisini dile getiren mahalleliler, sokakta kötü görünüm bıraktığına dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulundu.

“Halka ait kaldırımları insanlar kendi çıkarları için kullanmasınlar”

Mahallede yaşan bir vatandaş “ Mahallede oturanlar açısından kötü bir görüntüye neden oluyor, bundan dolayı rahatsızlık duyuyoruz. Biz kendi imkânlarımızla kütükleri kaldırmaya çalıştık ancak ağır olduğundan dolayı kaldıramadık. Ayrıca bu sokaktan her gün yüzlerce otomobil geçiyor. Her an kazaya da yol açabilir. Lütfen yetkililer konuyla ilgili gereken hassasiyeti göstersinler. Halka ait kaldırımları insanlar kendi çıkarları doğrultusunda kullanmasınlar ” dedi.