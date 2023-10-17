Turhal Belediyesi Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezlerinde kadınlar kendilerine katkı sağlarken ev bütçesine de katkı sağlıyor.

Turhal Belediyesi Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezleri, yeni döneminde dopdolu bir program sunuyor. Bu yılın kursları, bir dizi farklı beceriyi öğrenmek ve geliştirmek isteyen kadınlar için mükemmel bir fırsat sunuyor. Hanımeli’nde; Pilates ve Fitness, Kâğıt Rölyef, Pastacılık, Örgü ve Mefruşat Dikiş, Epoksi, Kur’an-ı Kerim ve Aşçı Çırağı gibi sosyal hayatlarına temas eden kurslara katılan kadınlar, sadece kendilerini geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda ev bütçelerine katkı sağlıyor ve güçlü sosyal bağlar kuruyor.

"Onların kendilerine olan güvenlerini artırıyor"

Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen bu kurslar, kursiyerlerine büyük bir fayda sağlıyor. Hanımeli Kursları Sorumlusu Hülya Eroğlu, "Kurslarımıza katılan kadınlar, yeni beceriler kazanmanın yanı sıra sosyal çevrelerini de genişletiyorlar. Bu, onların kendilerine olan güvenlerini artırıyor ve evlerinde ve toplumda daha etkili bireyler olmalarına yardımcı oluyor." dedi.

"Toplumlarına daha donanımlı bireyler olarak katkı sağlıyorlar"

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, kadınların topluma donanımlı bireyler olarak katkı sağladıklarını belirterek "Turhal’da Cumhuriyet, Müftü ve Gazi Osman Paşa mahallelerinde bulunan üç farklı kurs yerimizde, kadınlarımıza önemli fırsatlar sunuyoruz. Pilates ve Fitness, Kâğıt Rölyef, Pastacılık, Örgü ve Mefruşat Dikiş, Epoksi, Kur’an-1 Kerim ve Aşçı Çırağı ve bunlara ek talebe göre açılan kurslarımızla kadınlarımız becerilerini geliştirirken aynı zamanda toplumlarına daha donanımlı bireyler olarak katkı sağlıyorlar" dedi.