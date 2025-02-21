Başiskele’de sanat, bilim, teknoloji ve kişisel gelişim gibi birçok farklı alanda düzenlenen kurslarda 7’den 77’ye eğitim alan vatandaşlar yeteneklerini keşfediyor.

Başiskele Belediyesi’nin kültür, sanat ve eğitime verdiği önemin göstergesi olarak düzenlenen kurs ve atölye çalışmaları, çocukların, gençlerin ve her yaştan vatandaşın hem öğrenmesini hem de keyifli ve kaliteli vakit geçirmesini sağlıyor. Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi başta olmak üzere ilçenin dört bir köşesinde yer alan gençhaneler, Yeniköy Âlâ Mekan ve Başiskele Çocuk Kütüphanesi’nde sanat, bilim, teknoloji ve kişisel gelişim gibi birçok farklı alanda düzenlenen kurslar, alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşiyor. Resim, rölyef, hat sanatı, diksiyon, İngilizce, nakış, drama, ahşap boyama, değerler eğitimi, temel dini bilgiler ve ilmihal, ahşap boyama, nakış, yazarlık, müzik, işaret dili ve filografi gibi daha birçok farklı alanlarda verilen kurs ve atölyeler sayesinde 7’den 77’ye tüm Başiskeleliler yeteneklerini keşfederken sosyal ve kültürel değerlerine katkı sağlıyor. Kurslara ve atölyelere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, belediyenin sunmuş olduğu ücretsiz eğitimlerde hem nitelikli vakit geçirdiklerini hem de yeni beceriler kazandıklarını ifade ederek Belediye Başkanı Yasin Özlü ve ekibine teşekkür etti.