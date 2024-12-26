Çorlu Halk Eğitimi Merkezi ev sahipliğinde ve öncülüğünde gerçekleştirilen Kursun Kariyerin Olsun projesinin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla 2024/2025 eğitim öğretim yılı başında yürürlüğe girmesinin ardından Çorlu Halk Eğitimi Merkezi tarafından hazırlanan Kursun Kariyerin Olsun projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Çorlu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fatih Ersöz’ün sunumuyla başlayan toplantıya Çorlu Kaymakamı Murat Eren, birim müdürleri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çeşitli sektör temsilcileri katıldı.

Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla 12. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanlığı 2024 Yılı Yıllık Programı, 2024-2026 Orta Vadeli Program ve MEB Stratejik Planı (2024-2028) doğrultusunda mesleki ve teknik eğitimde yeni bir vizyon oluşturulması için hazırlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi çerçevesinde Çorlu Halk Eğitimi Merkezi tarafından geliştirilen Kursun Kariyerin Olsun projesi toplantısında Kurum Müdürü Fatih Ersöz’ün projeye yönelik sunumları sonrası Çorlu Kaymakamı Murat Eren de bir konuşma gerçekleştirerek, projelerin gerekliliği ve yapılacak etkinliklerde paydaşlarla iş birliğinin önemine değindi.