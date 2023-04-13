Kültür-sanat ve hobi kurslarında her yıl binlerce kişiyi buluşturan Bayraklı Belediyesinin, BASAMAK çatısı altındaki 18 kursundan yaklaşık 3 bin kişi faydalanıyor. 7’den 70’e herkesin ilgi odağı olan kurslarda çocuklar kendini keşfederken yetişkinler de hobi kurslarında sosyalleşerek, hoşça vakit geçiriyor. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı, kültür-sanatta da farkını ortaya koyuyor. Geleceğin başarılı bireylerini yetiştiriyor, ilgi alanlarına göre yönlendirmeler yapıyoruz. İlgilenen tüm yurttaşlarımızı kurslarımıza bekliyoruz” dedi.

Herkes için sanat parolasıyla yola çıkan Bayraklı Sanat ve Müzik Akademisi (BASAMAK), vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Bu çerçevede Bayraklı Belediyesinin, bu yıl 18 branşta açtığı atölyelere kış sezonu boyunca yaklaşık 3 bin kişi katıldı. 11 farklı merkezde vatandaşla buluşan kurslarla ilgili kayıt veya detaylı bilgi 477 20 00 (2565-2571) numaralı telefondan alınabiliyor.

Kurslarımıza bekliyoruz

Başkan Serdar Sandal, “Kurslarımızla çocuklarımızın ve gençlerimizin kişisel gelişimine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yetişkinler için de hobi kursları düzenliyoruz. Kültür-sanat ile ilgilenen herkesi atölyelerimize katılmaya davet ediyoruz” dedi.

BASAMAK çatısı altında düzenlenen eğlenceli matematik, gitar, bağlama, satranç, piyano, drama, halk dansları, felsefe, görsel sanatlar, keman, tiyatro, mandolin, dans, İngilizce, Türk halk müziği, astronomi ve uzay bilimleri, eğlenceli bilim ve robotik kodlama atölyeleri hem çocuklara hem de yetişkinlere eğlenme ve öğrenme imkanı sunuyor.