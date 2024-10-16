Sanayide kadın istihdamını artırmak için Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ve Tezmaksan Akademi iş birliğinde başlatılan CNC Torna Eğitimini tamamlayan kadın kursiyerlere sertifika töreni düzenlendi.

2014 yılında STSO tarafından tescil ettirilen “Sanayide Kadın Eli Kalkınmanın Temeli” projesi kapsamında kadınların sanayi sektöründe daha aktif ve etkin rol alabilmeleri amacıyla, Demirağ OSB’deki Tezmaksan Akademi’de sınıf içi ve tezgâh başı olmak üzere iki aşamalı olarak CNC makinaları operatörlüğü eğitimi gören kadın kursiyerler eğitimlerini tamamladı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, “Odamız iş birliği ile Tezmaksan Akademi’nin bu konuda sunduğu eğitimler, kadınlarımızın teknik bilgi ve becerilerini artırarak sanayideki yerlerini sağlamlaştırmalarına yardımcı olmaktadır. Önümüzdeki günlerde de devam edecek olan projemizin bu adımının sonuçlarını görmek, bize büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı oluyor. Tezmaksan’ın yanı sıra Gök Rail firmamızda eğitim programı hazırlığı içerisinde. Eğitimler henüz devam ederken, firmalarımızdan eğitime katılan kadın kursiyerleri bünyelerinde istihdam etme konusunda destek sözleri gelmeye başladı.

Gök Rail firmamız da sınıf içi ve tezgâh başı eğitimlerde sizlerin başarısını ve azmini görünce, kursa katılanları istihdam etmeye hazırız sözünü verdi. Eğitim programımıza duyarlı davrandıkları için Gök Rail firmamıza teşekkür ediyor, CNC makinaları operatörlüğü eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerimize başarılar diliyorum” dedi.