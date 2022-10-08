DÜZCE (İHA) – Düzce’de girişimci İsa Dervişoğlu’nun geliştirdiği ve patentini aldığı "akıllı kürek" gübrenin istenilen miktarda ve derinlikte bitkinin kök bölgesine verilmesini sağlıyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce’de girişimci İsa Dervişoğlu’nun geliştirdiği ve patentini aldığı "akıllı kürek" gübrenin istenilen miktarda ve derinlikte bitkinin kök bölgesine verilmesini sağlıyor.

Düzce’de yaşayan İsa Dervişoğlu, yamaç arazilerde toprak altı gübreleme uygulaması yaparken zorluk yaşayınca "akıllı kürek" geliştirdi. İlk olarak kağıt üstünde çizim yapan Dervişoğlu, 3 aylık hazırlık aşamasının ardından akıllı küreği geliştirerek patentini aldı. Çalışılması zor arazilerde devreye giren akıllı kürek, fındık bahçesi başta olmak üzere, tüm meyve ve sebze üretiminin yapıldığı alanlarda kullanılabiliyor. Bu kürek sayesinde gübrenin uygun şekilde, istenilen miktarda ve istenilen derinlikte bitkinin kök bölgesine verilmesi sağlanıyor.

"3 aşamadan sonra başarılı bir sonuç aldık"

Yamaç arazide çalıştığı esnada akıllı kürek fikrini geliştirdiğini söyleyen Dervişoğlu, "Yamaç arazilerde toprak altı gübre uygulaması yapmak zorlandığımız bir alandı. Arkadaşlarımızla şakalaşırken böyle bir fikir doğdu. 3 aylık sürecin ardından bu ürünü elime aldım. Herhangi bir mühendislik mezunu değilim. İşletme fakültesini tamamladım. Bu fikri kağıt üzerinde çizdim. Sonrasında gerekli uzman kişilere gösterdim. 3 aşamadan sonra başarılı bir sonuç aldık" dedi.

"Patentini aldım"

Bir buçuk yıldır birçok kişiye ürünü gönderdiğini ve ürünün patentini aldığını belirten Dervişoğlu, "Vatandaşların ilgisi çok güzel. Çalışırken bana video atıyorlar. Şu ana kadar kötü bir dönüş olmadı. Üründe bozulan, kırılan herhangi bir parça olmadı. Kullanan kişiler amaca ulaştıklarını söylediler. Fikir sunanlar oldu. ’Şunu da eklersen daha güzel olur’ gibi fikir verenler oldu. Eylül ayının başında patentimi aldım. Bu ürün ile ilgili biraz daha değişim ve gelişim düşünüyorum. İnşallah başarılı olurum" diye konuştu.

"Çalışması zor olan yerlerde devreye giriyor"

Topraktaki verimin akıllı kürek ile artacağını öngören Dervişoğlu, "Akıllı kürek, toprak altındaki gübreyi bitkiye daha çabuk ve doğru şekilde vermeye yarayan bir aparat. Verimi, bereketini artırıyor. Dönüm alanına düşen verimi 1.5-2 misli yukarıya çıkartmak gibi bir hedefimiz var. Bu aparat, tarım makinelerinin giremediği, çalışması zor olan yerlerde devreye giriyor. Bunu elle taşıyabiliyoruz, uygulama yapabiliyoruz. Ne kadar ürün atmak istersek ziyan etmeden toprağın altına bırakabiliyoruz" şeklinde konuştu.