Domates ve karanfil üretimiyle ön plana çıkan ve göç vermeyen Isparta’nın Deregümü köyünde domates ve karanfil festivali başladı. Köyde bu yıl 10 bin ton domates rekoltesi beklenirken 250 milyon dal da karanfil üretimi gerçekleştirilecek.

Domates ve karanfil üretimiyle ön plana çıkan ve göç vermeyen Isparta’nın Deregümü köyünde domates ve karanfil festivali başladı. Köyde bu yıl 10 bin ton domates rekoltesi beklenirken 250 milyon dal da karanfil üretimi gerçekleştirilecek.

Kortej yürüyüşüyle başlayan festivale Vali Aydın Baruş, Isparta Milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, kamu kurumu temsilcileri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivaldeki konuşmasına köydeki tarımsal üretime büyük katkılar sunan kadınlara teşekkür ederek başlayan Vali Baruş, “Bir köyde festival düzenlemek kolay bir iş değil. Bu nedenle böyle birlik ve beraberlik havasını yansıtarak ülkemiz adına bizleri sevindiren bu festivali düzenleyen başta köy muhtarımız olmak üzere festivale katkı sunan firmalarımıza ve belediye başkanımıza diğer katkısı bulunanlara çok teşekkür ediyorum. Domates ve Karanfil Festivali Deregümü köyü ve çevre köylerimize hayırlı olsun” dedi.

“Deregümü’nün göç gibi problemi yok”

Ülkede yaşanılan göç problemine değinen Baruş, “Artık köylerimizde genç nüfusu tutmakta zorlanıyoruz. Tabii bunun sebepleri var. Tarım arazilerinin bölünmesi, parsel büyüklüğünün her geçen gün azalması ve bu parsellerden elde edilebilecek tarımsal gelirin de düşmesiyle birlikte gençlerimiz geleceğini şehirlerde başkasının yanında çalışmakta ve cüzi ücretlerle yaşamını devam ettirmekte buluyor. Isparta da bu sorundan ari değil. Isparta’da ortalama parsel büyüklüğü 2.8 dekar. Bu Türkiye ortalamasının da altında. Bu kadar küçük arazilerin olduğu, bu kadar bölünmenin olduğu tarımda ekstansif tarım dediğimiz, yani birim başına verimin yüksek olduğu gelirin yüksek olduğu tarım türünü yaygınlaştırmamız gerekiyor. İşte buna en güzel örneklerden biri Deregümü köyü. Muhtarımızın da ifade ettiği gibi 750 dekar araziden yaklaşık 10 bin ton domates üretiliyor. Köylülerimizin geliri birim başına son derece artmış durumda. Gördüğümüz kadarıyla Deregümü’nün göç gibi problemi yok. Gençlerimiz seralarda çalışıyor, üretim yapıyor, Türkiye’nin ekonomisine katkı sunuyor. Burada özellikle genç kadın çiftçilerimizi kutluyorum. Çünkü onların bu fedakarlığı olmazsa bu üretim gerçekleşemez. Bu üretim heyecanı bizleri gelecek adına çok çok sevindiriyor. Tabii ki böyle çalışkan bir köye her şey layık. Sizleri tebrik ediyorum, böyle birlik beraberlik havası içerisinde çalıştığınız, üretime katkı sunduğunuz için” dedi.

Kurutma tesisi kurulacak

Festivaldeki konuşmasında kurutma tesisini ele alan Baruş, ”Tarım ve Orman Bakanlığımızın kırsal arazilerin daha verimli kullanılması programı çerçevesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu proje çerçevesinde sayın milletvekillerimiz de destekleriyle sebze üretiminin artırılması ve kurutma tesisi kurulması noktasında sevindirici bir gelişme oldu. İnşallah bu kurutma tesisini de kurunca köylülerimizin böyle gelir kaybı endişesi de giderilmiş olacak” dedi.

Deregümü köyündeki kadın çiftçilere doğalgaz müjdesi veren Vali Baruş, “Köyümüz adına diğer bir müjde ise köyümüze doğalgaz getiriliyor. Köylülerimizin en fazla sıkıntı çektiği konulardan birisi de kışın ısınma problemi. Bu müjde sanırım en fazla çiftçi kadınlarımızı mutlu etmiştir. Allah hayırlı etsin. Köyümüze doğalgazın gelmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, vatandaşlarımızın hizmetin en iyisine layık olduğu ilkesi ve prensibi var. Onun önderliğinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın hassasiyetiyle, bu hizmet buraya kazandırılıyor” şeklinde konuştu.

Konuşmalarının ardından köydeki üreticilere plaket takdimi yapılarak kurutma tesisinin kurdele kesimi gerçekleştirildi.