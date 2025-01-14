Eskişehir’de bir araya gelen vatandaşların gerçekleştirdiği etkinliklere eşlik eden sokak köpekleri ilginç görüntüler oluşturuyor.

İsmet İnönü Caddesi, Adalar Bulvarı, İki Eylül Caddesi ve Hamamyolu Caddesi gibi kentin işlek noktaları çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bir araya gelen vatandaşlar zaman zaman belli konularla ilgili topluca yürüyüş gerçekleştirirken, bazı sokak köpekleri sürekli onlara eşlik ediyor. Bu tür etkinliklerin bilinen simaları haline gelen sevimli köpekler, hem ilgi odağı oluyor hem de görenleri gülümsetiyor.