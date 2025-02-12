DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği "Bir Kitap, Bir Şarkı" konseri ilgi gördü. Öğrenciler, kitap bağışlayarak katıldıkları konserde doyasıya eğlendi.

Düzce’de öğrencilerin ikinci döneme eğlenceli bir başlangıç yapması amacıyla düzenlenen "Bir Kitap, Bir Şarkı" konserine yoğun katılım oldu. Konsere giriş için köy okullarına bağışlanmak üzere çocuk kitapları getirildi. Öğrenciler, kitap bağışlayarak katıldıkları konserde doyasıya eğlendi. Toplanan yüzlerce kitap, tasnif edildikten sonra köy okullarına ücretsiz olarak dağıtılacak.