Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde 7. International Breast Mayday kongresi düzenlendi. Farklı ülkelerden de katılımcıların yer aldığı kongrede, meme hastalığında ve kanserinde gelişen yeni tedavi yöntemleri masaya yatırılacak. Erken teşhisle meme kanserinden korkulmaması gerektiğini söyleyen Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, "Hastanın vücut bütünlüğünün daha az bozacak işlemler yapmaya çalışıyoruz. Bugün burada tanı sırasında koltuk altında memedeki kitlenin daha iyi test edilip, daha uygun şekilde çıkartılması ve geliştirilen yeni teknikleri tartışacağız" dedi.

SENATURK ile Kocaeli Meme Hastalıkları Araştırma ve Tedavi Derneği tarafından geleneksel olarak iki yılda bir düzenlenen ’7. International Breast Mayday’ (7. Uluslararası Meme Günü) kongresi Kocaeli Üniversitesi’nde başladı. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. (Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı /Meme Cerrahisi Derneği Başkanı/SENATURK Başkan Yrd) Nuh Zafer Cantürk’ün ev sahipliğinde düzenlenen kongrede, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen konuşmacılar, "Meme Kanseri Yönetiminde Yeni Teknikler" hakkında bilgi verdi. İki gün sürecek kongre, YouTube’dan da canlı olarak dünyaya yayınlanıyor. Uluslararası ve ulusal çok sayıda davetli konuşmacı kongreye katkı sağlarken, yarın da uygulamalı teknikler yapılacak.

"Uluslararası katılımcılar katıldı"

Kongre hakkında bilgi veren Rektör Nuh Zafer Cantürk, "Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserdir. Meme kanseriyle ilgili tedavi seçenekleri ve tanı olanakları her geçen gün gelişiyor. Biz de gerek Kocaeli Üniversitesi olarak gerekse benim başkanlığını yaptığım, Meme Cerrahisi Derneği ve Başkan Yardımcılığı yaptığım Meme Bilimleri Akademisi olarak sıkılıkla meslektaşlarımızın eğitimine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Biz iki yılda bir Kocaeli’de bu toplantıları yapıyoruz. Onlarla yeni bilgileri, yeni gelişmeler tartışıyoruz. Yeni aletler geliştirildiyse, yeni teknikler geliştirilse onların arkadaşlarımızın öğrenmesine zemin hazırlamaya çalışıyoruz" dedi.

"Geliştirilen yeni teknikleri tartışacağız"

Meme hastalıklarında gelişen teknikleri anlatan Cantürk, "Hastanın vücut bütünlüğünün daha az bozacak işlemler yapmaya çalışıyoruz. Bugün burada bu tekniklerden tanı sırasında koltuk altında memedeki kitlenin daha iyi test edilip daha uygun şekilde çıkartılması ve geliştirilen yeni teknikleri tartışacağız. Yaklaşık 5 yabancı konuşmacımız var. Türkiye’den de 10 civarında konuşmacımız var. Toplantı İngilizce yapılıyor. YouTube’dan uluslararası camiada da yayınlanıyor. Bu vesileyle hem bizim arkadaşlarımız hem de dünyadaki meslektaşlarımızın da yararlanmasını sağlıyoruz. Kocaeli Üniversitesi olarak böyle bir inisiyatif almış oluyoruz" diye konuştu.

"Uygulamalı meme ultrasonu ve girişimsel teknikler workshopu yapılacak"

Ciddi bir katılım olduğunu söyleyen Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk, "Burada stant açan İngiltere’den ve Hollanda’dan iki firmamız var. Bunlarda yeni tanı tekniklerine ait aletleri getirdiler ve burada tanıtıyorlar. Bu aletleri bize bırakmalarını talebinde bulunuyoruz. Bu aletleri burada kullanmayı amaçlıyoruz. Muhtemelen bizim çalışabilmemiz için bu aletleri bize bırakacaklar. Bayağı ciddi bir katılım var, ilgi var, çok memnunuz. Çok güzel bir toplantı oluyor. Yararlı olacağına inanıyorum. Yarın öğleden sonra uygulamalı meme ultrasonu ve girişimsel teknikler workshopu yapılacak. Meme modellerinin üzerinde ultrasonla örnek alınması, memedeki kitlenin tespit edilip yerinin doğru olarak işaretlenebilmesi için geliştirilen teknikleri yerli ve yabancı arkadaşlarımız anlatacak. Genç meslektaşlarımızın bu konuda bilgilerini ve kendilerini geliştirmelerine imkan sağlayacağız" şeklinde konuştu.

"Bu tekniklerin bir kısmını zaten biz uyguluyoruz"

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’nin imkanlarının çok iyi olduğunu ifade eden Nuh Zafer Cantürk, "Hastanemizin olanakları fevkalade iyi, mekanlarımız çok iyi ve dolayısıyla böyle bir workshop’ı verme kapasitesi de var. Bundan da büyük ayrıca mutluluk duyuyoruz. Bu tekniklerin bir kısmını zaten biz uyguluyoruz, bir kısmı da yeni burada tartışılıyor. Bunun yanında sadece teknikler değil, bu var olan tekniklerin farklı şekillerde kullanımını da tartışıyoruz. Evet Kocaeli Üniversitesi olarak biz zaten modern gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve bundan sonra da takip edeceğiz. Katılımcıların getirdiği aletleri burada bırakmalarını sağlayabilirsek yeni teknikleri uygulama şansımız olacak. Sonrasında da tabii sosyal güvenlik kurumu belki bu aletleri kullanılmasını, temin edilmesine yardımcı olur ve biz de Türkiye’ye örnek oluruz" sözlerine ekledi.

"Erken tanıyla ve tedavideki gelişmeyle meme kanseri baş edilebilecek bir hastalık"

Kadınlarda sıklıkla görülen kanser türünün meme kanseri olduğuna dikkat çeken Cantürk, sözlerini şöyle noktaladı:

"Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserdir fakat endişeye mahal yok. Kadınlarımızı desteklediğimiz sürece erken tanıyla ve tedavideki gelişmeyle meme kanseri baş edilebilecek bir hastalık. Onun için erken tanı ve tedavi olanaklarını gündeme almalılar. Tarama programlarına katılmalılar. En küçük şüphede bir genel cerraha başvurarak tedavilerini, tanılarını sağlayabilmeliler diye düşünüyorum. Sadece kadınlarda değil. Yüz vakada bir vaka erkeklerde de meme kanseri görülüyor ama daha çok kadınlarda sık görülen bir hastalık olarak düşünmek lazım"