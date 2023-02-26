Düzce Belediyesinin öz kaynakları ile tamamı ahşaptan inşa edilen Çavuşlar Mahalle Konağı, hizmet vermeye başladı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, hafta sonu itibari ile hizmete açılan Çavuşlar Mahalle konağını ziyaret ederek, mahalle halkına hayırlı olmasını diledi.

Düzce Belediyesinin öz kaynakları ile tamamı ahşaptan inşa edilen Çavuşlar Mahalle Konağı, hizmet vermeye başladı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, hafta sonu itibari ile hizmete açılan Çavuşlar Mahalle konağını ziyaret ederek, mahalle halkına hayırlı olmasını diledi.

Düzce Belediyesi Mahalle konakları projesi dahilinde, bir mahalle konağını daha hizmete açtı. Geçtiğimiz yıl inşaatına başlanan ve tamamı ahşaptan inşa edilen Çavuşlar Mahalle konağı hafta sonu itibariyle açıldı. Hafta sonu itibari ile hizmet vermeye başlayan, Çavuşlar Mahalle konağı, mahalledeki büyük bir eksikliği gidermiş olacak.

Çavuşlar Mahalle konağında, kahvaltı ve yemek menülerinin yanı sıra, kadınlar matinesi, doğum günleri, söz organizasyonları ve gün etkinlikleri ile mahalle halkına hizmet verecek.

8 ayda tamamlandı

Çavuşlar Mahalle konağını ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulunan Başkan Faruk Özlü, “Konağımızı kısa sürede kendi öz kaynaklarımızı kullanarak tamamladık. Tamamı ahşaptan inşa ettiğimiz Çavuşlar Mahalle Konağımızı mahalle sakinlerimize hediye ediyoruz. Nezih bir mekan oldu, mahalle sakinlerimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.