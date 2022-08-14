Afyonkarahisar’da 23 yaşındaki Yiğit Tekdemir, yurt dışından gelen bir acı sosu deneyip beğendikten sonra ‘acı sos koleksiyonu’na başladı. Onlarca acı sos tadıp, biriktirmeye başlayan genç, açtığı web sayfasında sosların tadı ve özelliklerini anlatıyor.

Afyonkarahisar’da 23 yaşındaki Yiğit Tekdemir, yurt dışından gelen bir acı sosu deneyip beğendikten sonra ‘acı sos koleksiyonu’na başladı. Onlarca acı sos tadıp, biriktirmeye başlayan genç, açtığı web sayfasında sosların tadı ve özelliklerini anlatıyor.

Yiğit Tekdemir, yaptığı koleksiyon ile görenleri hayrete düşürüyor. Ailesinin yurt dışından getirdiği bir acı sosu deneyen Tekdemir, acı sos biriktirmeye başladı. İlginç koleksiyonunun hikayesini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Tekdemir, 5 yıldır acı sos biriktirdiğini kaydederek, “Olay bir merakla başladı. Çocukluğumda ailemin yurt dışından getirdiği bir acı sos ile başladı, çok lezzetliydi. Bir süre sonra markette aradığımda aynısını bulamadım fakat benzerlerini buldum. Benzerlerini tattım, internette araştırdım ama bir bilgi bulamadım. Bunun üzerine dedim ki ‘madem kimse yazmıyor, içinde ne olduğunu ya da nerden bulunacağını kimse yazmıyorsa ben yazayım.’ Olay böyle başladı. İlk yazımı yazdım, sonrasında yazmak güzel geldi ve baktım Türkiye’de benden başka kimse yazmıyormuş” dedi.

“Ağustos ayı içerisinde sos almak için yurt dışına çıkmayı düşünüyorum”

Sitesinde 85’in üzerinde deneyerek hakkında yorumlarının bulunduğu acı sos olduğunu kaydeden Tekdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Koleksiyondaki sosların bazıları Türkiye’den, bazıları ise yurt dışından. Tamamen bir hobi, acı sosları beğeniyorum ve şişeleri de çok farklı birbirinden. Bunları biriktirmek hoşuma gidiyor. Bir de çocukluk alışkanlığı. Benim oyuncak araba ve farklı koleksiyonlarım da var. Bunları evde sergilemek, odamda olması ya da mutfakta görmek hoşuma gidiyor. Türkiye’deki birçok sosu denedim. Fakat insanlar daha fazla üretiyor ve her hafta yeni bir sos denemeye çalışıyorum. Bazı soslar yurt dışında fakat Türkiye’de bunlara ulaşamıyorsun. Ağustos ayı içerisinde sos almak için yurt dışına çıkmayı düşünüyorum. Yurt dışına gidip acı sosları deneyip, tatmak istiyorum.”