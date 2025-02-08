Kayseri’de bir kozmetik şirketi tarafından üretilen uyku spreyi, sağladığı melatonin hormonu ve lavantanın rahatlatıcı kokusu ile kişilerin hızlı şekilde uykuya dalmasına yardımcı olurken, firmanın kurucusu genç girişimci Abdullah Karataş tarafından hazırlanan ’uyku belgeseli’ de yayınladı.

Kayseri’de genç girişimci Abdullah Karataş tarafından ’Auran’ markası ile kurulan kozmetik şirketi, Ar-Ge çalışmaları ile ürettikleri farklı ürünler ile adından söz ettiriyor. İçerisinde bulunan melatonin hormonu ile daha rahat ve hızlı bir şekilde kişilerin uykuya dalmasına sebep olan ürün, aynı zamanda burun tıkanıklığı gibi nefes alma zorluğu çeken kişileri de rahatlatıyor. Ürün hakkında bilgiler veren Auran Kozmetik Kurucusu Abdullah Karataş, "2022 yılında kurduğumuz işletmemizde ISO standartlarında üretim yapmaktayız. Bir yandan da Ar-Ge çalışmalarımıza devam etmekteyiz. İşletmemiz bünyesinde çıkardığımız bütün ürünlerin ana teması tüketici ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Biz uyku spreyimizi geliştirirken de tüketicilerin problemlerine odaklandık. Bu problemleri en iyi şekilde çözmeye odaklanarak yeni ürünler geliştiriyoruz. Uyku spreyi ürünümüzün iki çeşidi var. Rahatlatmaya ve daha hızlı uykuya dalmaya yardımcı olan lavanta ile burun tıkanıklığı gibi nefes alma zorluğu çeken ürün kullanıcımıza kolaylıklar sağlayan ürün. Belgeselini çektiğimiz uyku spreyimiz ise bu amaçla geliştirdiğimiz ve tüketici tarafından gayet olumlu dönüşler aldığımız bir üründür" ifadelerini kullandı.

Bireylerin uykusuzluğa çok mağdur kaldıklarını ve bunu düşünerek ürün geliştirdiklerini kaydeden Karataş, "Günümüz modern dünyasında bireylerin uykusuzluğa maruz kaldığını, bunun da yaşam kalitelerine etki ettiğini yapmış olduğumuz araştırmalarda görmüş olduk. Kalitesiz uyku insan sağlığını ciddi oranda etkilemektedir. Gözlemlerimiz ile bu ihtiyacın farkında olarak firmamız bünyesinde çalışmalarımızı başlattık. Ürünümüzü tüketici ile buluşturmadan önce bir yıl süresince Ar-Ge çalışmamızı yaptık. Bu çalışmaların sonucunda tüketiciler ile buluşturduğumuz üründen olumlu dönüşler aldık. Ar-Ge merkezimizde ekibimiz ile geliştirmelere devam etmekteyiz. Bir yandan da pazarlama ekibimizle dünya üzerinde tüketiciye fayda sunan ürünleri araştırıp, merkezimizde de bu ürünleri geliştirerek insanlara fayda sağlamaya çalışıyoruz. Ürünleri geliştirirken yetişkinlerin uykusuzluğunu hedeflerken, çıktığımız bu yolda çocukların kullanımında talebin fazla olması bizi çok mutlu etti ve bizlere daha fazla sorumluluk yükledi. Tüm ürünlerimizi bu tarafta geliştirmeye devam ediyoruz. Tüketici geri bildirimlerinde müşterilerimizin memnuniyet oranlarının yüksek oluşu ürünlerimizin verimli çalıştığının kanıtıdır. Bu ürünümüzü hem Türkiye pazarına hem de global pazara ciddi bir şekilde satmaktayız. Bizim hedefimiz uyku spreyi gibi ürünlerle bunları belgeselleştirerek bunların gelişimi sağlamak" diye konuştu.