Çayırova Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen kitap fuarında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tescilli olan, İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi tarafından tarihi kitaplar sergisi açıldı.

Çayırova Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen kitap fuarında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tescilli olan, İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi tarafından tarihi kitaplar sergisi açıldı.

Çayırova Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen kitap fuarında, Kültür ve Turizm Bakanlığına tescilli olan İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi tarafından tarihi kitaplar sergisinde bir çok nadir kitap kitap severlerle buluştu. Tarihi kitaplar sergisinde Atatürk’ün Nutuk kitabının 1927 yılından basılan orijinal kopyası ve Sultan Abdülhamit Han tarafından basılıp İslam coğrafyasına gönderilen ünlü hadis kitabı Sahîh-i Buhârî’nin 120 yıllık orijinal taş baskısı da sergilendi.

Kâşgarlı Mahmud tarafından yazılan Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün, 1000 yıl önce yazılmış nüshası ile Yunus Emre divanının Kültür Bakanlığı tarafından yapılan tıpkı basımları da sergilendi.