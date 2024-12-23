Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, kapanmalara ve birçok insanın hayatının değişmesine sebep olmuştu. Gazeteci ve yazar Mevlüt Soysal, yaşanan o dönemi "Delilik Salgını" adlı kitabında anlattı.

Mevlüt Soysal’ın yeni kitabı Delilik Salgını, İnkilap Kitabevi Sayfa 6 etiketiyle raflardaki yerini aldı. "Tek Tanığım Gökyüzü", "Dünün Birinde", "Temmuz", "Babamla Ben", "Benim İçin Bir Şeyler Hatırla" ve "Senden Sonra" gibi kitaplarda imzası bulunan, aynı zamanda oyun yazarı olan Mevlüt Soysal’ın yeni kitabı 380 sayfadan oluşuyor. Delilik Salgını, 2020 ile 2022 yılları arasında dünyada yayılan, yüz binlerce kişinin ölmesine sebep olan ve gerek sağlık gerekse de ekonomik olarak etkisini hala gördüğümüz Covid-19 pandemisini anlatıyor.

Kitap, pandemi döneminde uygulanmamış olan sağlıklı bireylerin karantinaya alınması yöntemini temel alıyor. Kitapta, karantina merkezlerindeki sağlıklı bireylerin deliliğin sınırlarında dolaşmaları ayrıntılarıyla irdeleniyor.