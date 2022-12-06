Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında iyilik köprüsü kuran Başiskele Belediyesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kışlık kıyafet yardımı kampanyasını sürdürüyor.

Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında iyilik köprüsü kuran Başiskele Belediyesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kışlık kıyafet yardımı kampanyasını sürdürüyor.

Başiskele Belediyesi, hayırsever vatandaşlara çağrıda bulunarak, ihtiyaç fazlası giyilebilecek durumda olan kışlık kıyafetlerini Hayır Çarşısı’na bağışlamaya davet ediyor. Mont, kazak, bere, atkı, eldiven ve bot gibi kışlık giyecekleri Hayır Çarşısı’na bağışlayan duyarlı vatandaşlar, başta çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahibi kişilere yardım ediyor.

Başiskele Belediyesi Hayır Çarşısı, Serdar Mahallesi Molla Hüsrev Caddesi Dumlupınar Caddesi’nde hizmet vermeye devam ediyor. Yardımsever ve duyarlı vatandaşların kullanılabilir temiz kıyafetleri, ayakkabıları, ev tekstili ürünleri, kullanılabilir mobilyaları ve beyaz eşyaları bir araya toplanarak ihtiyaç sahiplerine dağıtımı gerçekleştiriliyor.