Sivas’ta satışa sunulan ata yadigarı el dokuma kilim fiyatıyla dudak uçuklatıyor.

Sivas’ta satışa sunulan ata yadigarı el dokuma kilim fiyatıyla dudak uçuklatıyor.

1927 yılında has yünden eğrilmiş ‘üçkoş’ tekniğiyle iplerin birleştirilmesinden sonra ‘oyulgama’ yöntemiyle yapılan kilim yıllara meydan okuyor. Miyase Taşbaş, ailesine ait ata yadigarı yaklaşık 24 ayda tamamlan kilimi büyük bir özenle muhafaza ediyor. Tek kişi tarafından aynalı ters dokuma olarak yapılan kilim internette 5 milyon 750 bin TL’ye satışa sunuldu. Aile, kökboyanın kullanıldığı kilimin laboratuvar ortamında da incelenebilmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Miyase Taşbaş, seccadenin yapılması için bir buçuk sene ön hazırlık yapıldığını söyleyerek, “Bu bana annemden kalma, annem nişanından sonra 1927 yılında kendi çeyizi için dokumuş. Özellikleri has yünden eğrilmiş. 1.5 sene ön hazırlık yapmış. Yününü eğrilmiş, ipleri boyanmış, 24 ay da dokuması sürmüş. Oyulgama yöntemiyle dokunup, üçkoş tekniğiyle ipler birleştirilmiş. Dokuma esnasında annemin elinden başka hiçbir el değmemiş. Ben evlenene kadar annem sakladı, ben evlenirken bana çeyiz olarak verdi. Şimdi de ben saklıyorum. Şartlar gereği satıyoruz. Fiyatı 5 milyon 750 bin lira belirledik” dedi.

“Laboratuvarda teste sokulmasına yardımcı oluruz”

Funda Taşbaş, seccadenin her türlü iplik laboratuvarında teste sokulmasına yardımcı olabileceklerini ifade ederek, “Anneannemin kızken kendine işlediği bir kilim. Anneannemden anneme, daha sonra da yadigar olarak bizlere kalan bir emanettir. Kilimimiz oyulgama tekniğiyle yapılan ince bir işçilik gerektiren, sadece iplerinin hazırlanması 1,5 sene, kilimin dokunması tam 24 ay sürmüştür. Bu bize büyüklerimizin emaneti ve yadigarı olduğu için manevi değeri çok büyüktür. Satışa koymamızdaki amaç da maddi bir sıkıntı yaşadığımız için satışa çıkarmak zorunda kaldık. İnsan ister istemez böyle bir değeri ortaya çıkardığı için üzülüyor. 5 milyon 750 bin lira fiyat belirleyerek satışa çıkardık. Gerçek alıcılarla muhatap olmak istiyoruz. Kilimin her türlü iplik laboratuvarlarında teste sokulmasına yardımcı oluruz. Bizler alıcı tarafından bilhassa bu testlerin yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.