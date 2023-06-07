Erzurum Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü’ne bağlı İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde çocuklara evlerin musluklarında akan suyun hikayesi anlatıldı.

ESKİ Genel Müdürlüğü, bilinçli su tüketimini aşılamak ve mühendislik mesleğinin faaliyetlerini tanıtmak amacıyla geleceğimizin mirasçıları çocukları misafir etmeye devam ediyor. İçme suyunun Palandöken barajından başlayarak evlere kadar uzanan yolculuğunu deneyimleyen Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu Ortaokulu Öğrencileri, tesisin her aşamasını inceleyerek teknik personele merak ettikleri soruları sordular. Çocuklar her zaman alıştıkları hikayelerden farklı olarak bu kez Erzurum’da çeşmelerden akan suyun hikayesini dinlediler.

Atık çamurdan gübre üretilecek

Biyogaz ünitesinde ürettiği elektrik ile Türkiye’de örnek tesisler arasında yer alan ESKİ Genel Müdürlüğü Atık Su Arıtma Tesisleri’nde, çamurdan gübre üretimi için çalışmalara başladı. Tarımsal Araştırma Enstitüsü (TAGEM) tarafından düzenlenen seminere Türkiye’nin farklı şehirlerinden Erzurum’a gelen katılımcılar, tesisi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çamurdan gübre üretimi için çalışmaların yapıldığı Erzurum Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Biyolojik Proses Havuzlarında maksimum 130 bin 000 m3/gün atık su debisini ve aşağıdaki kirlilik yüklerini arıtabilecek biçimde dizayn edildi. Erzurum Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin 1. kademesi 444 bin 934 kişilik evsel nüfusa ve 56 bin 700 kişilik endüstriyel nüfusa göre dizayn ve inşa edildi. Tesisin 2. Kademesi ise 528 bin 595 kişi evsel nüfus ve 58 bin 733 kişi endüstriyel nüfusu da içine alacak şekilde genişletilebiliniyor. Proses hesapları ATV-DVWK-Standartlarına (ATV 131-E) Karbon ve Azot giderimine dayalı bir aktif çamur prosesi olarak boyutlandırılması yapıldı. Erzurum Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, Ilıca/ Aziziye ilçesine bağlı Kuşçu Köyü mevkii, Ferah mahallesinin bitişiğinde, Karasu Nehri ve Pulur çayının kuzeyinde yer alıyor. Erzurum şehir merkezinde toplanan atıksu yaklaşık 15 km’lik ve 1200mm çapında kanalizasyon hattıyla getirilip 2 bin 400 mm çapında 300 m beton boru ile tesise ulaştırılıyor.