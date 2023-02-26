Nazilli Belediyespor ile Efeler 09 SFK, depremzedeler için düzenlenen özel maçta karşı karşıya geldi. Adnan Menderes Stadyumu’nda oynanan özel maçta depremzedeler için 250 bin TL maddi yardım toplandı.

Nazilli Belediyespor ile Efeler 09 SFK, depremzedeler için düzenlenen özel maçta karşı karşıya geldi. Adnan Menderes Stadyumu’nda oynanan özel maçta depremzedeler için 250 bin TL maddi yardım toplandı.

Nazilli Belediyespor ile Efeler 09 SFK depremzedelere destek için hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Adnan Menderes Stadyumu’nda oynanan dostluk maçına taraftarın ilgisi yoğundu. Müsabakayı yaklaşık 3 bin kişi takip etti. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık mücadeleyi protokol tribününden takip etti. Efeler 09 SFK sahaya kalede Serkan Demirol, Gökhan Bulut, Sabutay Bayülken, Furkan Külekçi, Yiğit Köse, Hakancan Durdu, Rıdvan Bingöl, Umut Kaya, Mehmet Bektaş, İshak Kurt, Furkan Çarkçı on biriyle çıktı. Nazilli Belediyespor, kalede Zekeriya Topayan, Merter Estik, Emre Toptan, Nuh Aşkın, Furkan Apaydın, Mehmet Ersavaş, Berkay Aydoğmuş, Nurettin Çağlar, Alim Harlak, Şükrü Kaan Kılıçarslan, Bertup Bayar on biriyle sahaya çıktı.

Atkılar depremzedeler için atıldı

Her iki takım da sahaya “Milletimizin başı sağ olsun” pankartıyla çıkarken takım kaptanları birbirlerine çiçek takdim etti. Maç öncesi depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Taraftarlar, depremden etkilenen illerin isimlerini, plakalarını temsil eden rakamlar tabelada gösterildiğinde okudu. Dakikalar 4.17’yi gösterdiğinde futbolseverler, atkı, oyuncak ve berelerini depremzedelere göndermek için sahaya attı. Duygu dolu anların yaşandığı stadyumunda seyirciler dakikalarca ayakta alkış tuttu.

Nazilli farklı başladı

Dakikalar 9’u gösterdiğinde Nazilli Belediyespor Nurettin Çağlar ile 1-0 öne geçti. Nurettin ceza sahası çaprazından yaptığı harika vuruşla siyah beyazlılara üstünlüğü getirdi. Dakika 16’da konuk ekip Bertuğ Bayar ile farkı 2’ye çıkardı. Furkan Apaydın’ın savunmadan ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Bertuğ, rakibini geçerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Dakika 43’te sağ kanattan ilerleyen Bertuğ Bayar, rakibini geçerek plase vuruşla topu ağlarla buluşturarak farkı 3’e çıkardı. Golün hemen ardından 44’ncü dakikada Alim Harlak sağdan hızlı girdi ve Alim’in içeriye çevirdiği pasta Sabutay ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. İlk yarı 4-0’lık sonuçla tamamlandı.

Efeler ikinci yarıda karşılık verdi

Dakika 59’da Efeler 09 SFK’da Umut Kaya yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen İshak Kurt’un vuruşunu kaleci Zekeriya Topaya çıkardı. Dönen topu tamamlayan Mehmet Bektaş skoru 4-1’e getirdi. Dakika 75’te Hakkıcan Aksu ceza sahası içinde topu elle dokununca hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktaya geçen Aytaç Deniz, eski takımına gol atarak skoru 4-2’ye getirdi.

250 bin TL gelir elde edildi

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca müsabaka 4-2 Nazilli Belediyespor üstünlüğüyle tamamlandı. Müsabakada toplamda 11 bin 500 bilet satılırken elde edilen 250 bin TL’lik gelir ise depremzedelere bağışlanmak üzere AFAD’a aktarıldı.