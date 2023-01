Bursa’da yüzlerce yıllık ocaklarda haftada bir gün pişen kavurmalardan yemek için şehir dışından gelenlerin sayısı arttı. Pazarda kurulan sofradaki taze etler kavurmaya dönüştürülüyor ve kısa sürede tükeniyor.

Büyükorhan ilçesinde yüz yıllardır hayvan pazarı kurulurken. yanındaki kapalı çarşıda ise kesilen taze hayvanlardan kavurmalar pişiriliyor. Doğal beslenen hayvanların etleri taze kesilip pişirildiği için çok lezzetli oluyor. 5 tane kavurmacının olduğu mekanın tarihi atmosferi ise ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Burada pişen etin lezzetinin ününü duyan çok sayıda vatandaş şehir dışından Cuma günü kurulan pazara kavurma yemeye geliyor. Pazara o kadar yoğun ilgi var ki; gelen vatandaşlar sıra beklemek durumunda kalıyor. Burada kavurma yiyenler lezzetini unutamıyor ve tekrar gelmek için gün sayıyor.

Buraya kavurma yemeye uzak mesafelerden geldiklerini ifade eden vatandaşlar, "Buranın tarihi bir atmosferi var. Burada yenen etin lezzeti bir başka. Bu lezzeti başka yerde tatmadık. Buraya tekrar geleceğiz" dedi.

Tarihi pazarda et pişiren işletme sahipleri ise, "Burası tarihi ve dualı bir çarşı. Yüzlerce yıllık geçmişi var. Buradaki dükkanların işletenler 3-4 kuşak işletmeciler. Her cuma günü onlarca kuzu kesilip pişiriliyor. Kısa sürede tükeniyor. Buranın ününü duyup şehir dışından kavurma yemeye gelenler var. Burada et yiyenler lezzetini unutamayıp tekrar tekrar geliyor" şeklinde konuştu.