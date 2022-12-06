Eskişehir’de bir sokakta bulunan kaldırım, aynı anda araç, scooter, el arabası ve bisikletlerin işgaline uğradı.

Eskişehir’de bir sokakta bulunan kaldırım, aynı anda araç, scooter, el arabası ve bisikletlerin işgaline uğradı.

İstiklal Mahallesi’nde bulunan bir kaldırımda yer alan araçlar yer işgaline neden oldu. Vatandaşların daha rahat yürüyebilmesi için kullanılması gereken kaldırımda araç, scooter, el arabası ve bisikletlerin bulunması dikkat çekti. Kaldırımda vatandaşlar dışında her ulaşım aracının bulunması, Eskişehir’deki kaldırım işgalinin ne boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi. Kaldırımı kullanmak isteyen vatandaşlar, bu durumun artık ciddi bir problem oluşturduğunu ve yetkililerin önlem alması gerektiğini söylediler.