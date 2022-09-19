Bursa’da tarihi Tophane semtinde hobi olarak açılan kafe müşterilerini 40 yıl öncesine götürüyor. İlginç antika aksesurları, 40 yıllık kahve fincanları ile ön plana çıkan kafede 59 çeşit gazoz bulunuyor.

Bursa’da tarihi Tophane semtinde hobi olarak açılan kafe müşterilerini 40 yıl öncesine götürüyor. İlginç antika aksesurları, 40 yıllık kahve fincanları ile ön plana çıkan kafede 59 çeşit gazoz bulunuyor.

Emlakçılık yapan Yusuf ve Mustafa Kahraman, kardeşler, tarihi sur içinde aldıkları bir binayı restore ederek 40 yıl öncesinin eşyalarıyla doldurup Dervişan ismini verdikleri nostaljik kafe açtı. Açtıkları kafede 40 yıl öncesinin fincan takımlarıyla kahve servisi yapıyorlar, kahvenin yanına da geçmişin unutulmaz lezzetleri leblelebi tozu ve o dönemin şekerlemelerini ikram ediyorlar. Gelen müşterilerine 59 çeşit gazoz içme imkanı sunuyorlar. Kafeye gelen müşteriler geçmişte yolculuğa çıkarak anılarını tazeliyor. Bir çok müşteri ise kafeye ikinci gelişinde nine ve dedelerini getirerek onların anılarının tazelenmesine sebep oluyor. Konseptiyle Bursa tek olan kafe yoğun ilgi görüyor. İşletmeciler randevu sistemiyle müşteri kabul ediyor. Özellikle hafta sonları kafenin önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

Bu kafeyi açmanın çocukluk hayali olduğunu ifade eden Yusuf Kahraman, "Ben emlakçılık yapıyorum. Elimize satılması için böyle bir bina geldi. Bina çok hoşumuza gitti ve biz satın aldık. Uzun süren tadilatın ardından çocukluk hayalim olan nostalji kafeyi açtım. Burayı hobi olarak açtım, vatandaşların çok hoşuna gitti, gelenler bir dahaki gelişlerinde nine ve dedelerini getirmeye onlara nostalji yaşatmaya geldiler. Yoğun bir ilgi var hafta sonları kafenin önünde kuyruk oluşuyor. Dekorasyonu 40 yıl öncesinin ürünleriyle yaptık. Yiyecek ve içecek servisleri de geçmişin izlerini taşıyor. Buraya gelen müdavimi oluyor" dedi.

Her yaştan müşterileri olduğunu belirten Mustafa Kahraman, "Konseptimiz çok beğenildi. Burada 59 çeşit gazozla müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Her gelen içtiği gazozun notunu tutup bir dahaki gelişinde farklı çeşit içiyor" şeklinde konuştu.