Başiskele’de çocukların İngilizce öğrenebilmesi için hizmete açılan Learn and Speak Cafe, öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.

Başiskele Belediyesi tarafından hizmete açılan Kitaphane’de yer alan Learn and Speak Cafe, İngilizce’sini geliştirmek isteyen gençlere imkan sunuyor. İngilizce akıl oyunları, film izleme, karaoke, kitap okuma, sohbet etme gibi çeşitli etkinliklerin yapıldığı kafe, ilçe genelindeki okullarda eğitim gören öğrencilerin İngilizce dersleri için de ev sahipliği yapıyor.

Bu kapsamda, Kartonsan Ortaokulu öğrencileri Learn and Speak Cafe’yi ziyaret etti. İngilizce öğretmeni Andrea rehberliğinde uygulamalı olarak ders gören öğrenciler, İngilizce konuşma ve dinleme becerilerini uygulamalı olarak yaşayarak öğrendi.