Başiskele’de çocukların ve gençlerin yabancı dillerini geliştirebilmeleri adına hizmete açılan Learn and Speak Cafe, öğrencilerden büyük ilgi görüyor.

Başiskele’nin ilk halk kütüphanesi olma özelliğini taşıyan Kitaphane’de yer alan Learn and Speak Cafe, İngilizcesini geliştirmek isteyen çocuk ve gençlere imkan sunmaya devam ediyor. İngilizce akıl oyunları, film izleme, karaoke, kitap okuma, sohbet etme gibi çeşitli etkinliklerin yapıldığı kafe, okul öğrencilerinin İngilizce derslerine de ev sahipliği yapıyor. Son olarak 5. sınıf öğrencileri Learn and Speak Cafe’yi ziyaret etti. İngilizce derslerini öğretmenleri rehberliğinde burada yapan öğrenciler, verimli ve keyifli vakitler geçirdi.