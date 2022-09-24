Elazığ-Diyarbakır karayolunda bulunan bahçesinde birçok sebze yetiştiren Halis Yıldız, yerli tohum ile yetiştirdiği kabak yaklaşık 40 kilo ağırlığına ulaştı. Bahçesinde yetişen dev kabağın resimlerini sosyal medyasında paylaşan Yıldız, kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.

Elazığ’da bir çiftçinin bahçesinde yetişen yaklaşık 40 kilogramlık kış kabağı, görenleri hayretler içinde bıraktı.

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