Aydın’ın Buharkent ilçesinde Kadı Hüseyin Ergünhan Camii İmamı Uğur Tunç, oluşturduğu ikram köşesi ile vatandaşların takdirini topladı. Namaz kılmak için camiye gelenler ve özellikle yolcuların hem dinlenip hem de cayını ve kahvesini yudumlayabildiği camide herşey gönüllüerin katkısı ile oluyor. Yolcular için çorap ikramının bile olduğu ikram köşesi görenleri şaşırtıyor.

Buharkent ilçesine bağlı Ortakçı Mahallesi’nde bulunan Kadı Hüseyin Ergünhan Camii, yol üzerinde olması sebebiyle cemaatin yanı sıra 24 saat boyunca yolculara da hizmet veriyor. Bölgeden geçerken ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlara özellikle soğuk kış aylarında destek olmak amacıyla harekete geçen cami imamı Uğur Tunç ise örnek bir uygulama gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 ay önce Kadı Hüseyin Ergünhan Camii’ne atanan imam Uğur Tunç, yoldan geçen vatandaşlara destek olabilmek amacıyla caminin dış bölümünde bir ikram köşesi oluşturdu. Oluşturduğu ikram köşesi ile takdir toplayan imam Tunç, vatandaşlara çay ve kahve, salep gibi sıcak içecekler ikram ediyor. İbadetlerini yerine getirmek için camiye gelen vatandaşlar da köşede yer alan ikramlardan ücretsiz alabiliyor. Sıcak içeceklerin yanı sıra köşeye çorap da ekleyen Kadı Hüseyin Ergünhan Camii İmamı Uğur Tunç; “Bu tarz köşeler zaten yol üzerinde bulunan birçok camide oluyor. Burası da yol üzerinde bir camii ve hareketliliğin yoğun olduğu bir yer. Bu nedenle yoldan geçerken camimize gelen vatandaşlarımıza ikramda bulunuyoruz. Çay kahve ikramımız ile bir nebze de olsa içlerini ısıtıyoruz. Havaların soğuması sebebiyle köşemize çorap da ekledik. Hava yağışlı olabiliyor, yolcuların çorapları ince olabiliyor. İhtiyacı var ise almaları için çoraplarımız da bulunuyor. Ürünler eksilince hemen yerine koyuyoruz. Bunu kendi imkanlarımızla ve cemaatimizin desteğiyle yapıyoruz. Bu sebeple biz de Allah rızası için böyle bir uygulama yapıyoruz” dedi.