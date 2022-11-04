Bursa’nın Gemlik ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Türkiye’deki örnekleriyle kıyaslandığında yüzde bakımından en çok öğrenciye ev tahsis eden belediye konumunda olduklarını belirtti. Sertaslan, gençlerin eğlenmek için Bursa’dan Gemlik’e geldiğini ilçenin üniversite kenti olması için çalışmaları aralıksız sürdüceklerini ifade etti.

Bursa’nın Gemlik ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Türkiye’deki örnekleriyle kıyaslandığında yüzde bakımından en çok öğrenciye ev tahsis eden belediye konumunda olduklarını belirtti. Sertaslan, gençlerin eğlenmek için Bursa’dan Gemlik’e geldiğini ilçenin üniversite kenti olması için çalışmaları aralıksız sürdüceklerini ifade etti.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Bölge Parkı’nda Kent Konseyi tarafından yapılan organizasyonla ilçede eğitim hayatını sürdüren üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Yapılan kahvaltı programına Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya, Gemlik Kadın Meclisi Başkanı Çiğdem Ateş, Gençlik Meclisi Başkanı Deniz Gül ve çok sayıda öğrenci katıldı. Kent konseyi kadın meclisi üyeleri hazırladıkları el emeği ürünleri öğrencilere ikram etti.

Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada konuşmasında Gemlik Kent Konseyi’nin her zaman öğrencilerinin yanında olduğunu ifade etti. Gemlik’in pek çok özelliğiyle ön plana çıktığını ifade eden Çetinkaya, programın organize edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

“Öğrencilerimizin ve gençlerimizin Gemlik’te mutlu olmasını istiyoruz”

Gemlik Belediyesi olarak Gemlik’te gençlerin sosyal ve kültürel alanda yapılan etkinlikleri beğeniyle takip ettiğini ve artık gençlerin Bursa’daki etkinliklere gitmediğini, Bursa’daki gençlerin Gemlik’e akın akın geldiğini belirten Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Yılın 12 ayı Gemlik’te kültür ve sanatın çeşitli dallarında etkinliklerimiz devam ediyor. İlçemiz bu tür faaliyetlerde sadece Bursa’da değil, Türkiye’de parmakla gösterilir hale geldi. Her etkinliğimizde Gemlik’te yüzlerce misafir ağırlıyoruz. Bu da Gemlik’imizin olumlu anlamda reklamına ve esnafımızın gelirine katkı sağlıyor. Bizim yaptığımız bu etkinliklerin asıl amacı öğrencilerimizin ve gençlerimizin mutlu olmasıdır” dedi.

“Türkiye’de öğrenci sayısına oranla en çok barınma imkânı sağlayan belediyeyiz”

Gemlik Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek olacak bir uygulama geliştirerek Cihatlı bölgesinde bulunan konutlarda öğrencilere daire tahsis ettiğini ve Gemlik Belediyesinin bu uygulama ile Türkiye’de başı çektiğini aktaran Başkan Sertaslan, “İlçemizde yaklaşık 2400 öğrenci yüksek öğretimde eğitim hayatına devam ediyor. Biz Cihatlı konutlarımızda 75 öğrencimize bedava ikamet imkânı tanıdık. Türkiye’deki örnekleriyle kıyaslarsak yüzde bakımından en çok öğrenciye ev tahsis eden belediye konumundayız. Öğrencilerimize katkımız aralıksız sürecek” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrencilerin kendine yönelttiği soruları cevaplayan Başkan Sertaslan, sıkıntıların çözümü için ellerinden gelen çalışmaların yapılacağını belirtti.