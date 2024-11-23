Bursa’nın Yıldırım ilçesinde 65 bin üyesi olan 3 uyumayan kütüphane ve devlet okullarında tek seferlik plastik ürün kullanımının önüne geçmek için başlatılan projeler, yüzbinlerce çocuk ve gence çevre bilinci aşılıyor. Belediye kütüphanelere su arıtma sistemi kurup 600 binden fazla pet şişenin kullanımının önüne geçti. Üye 65 öğrenciye cam termos dağıtıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle pilot bir okulda bahçeye geri dönüşüm basket potaları konuldu. Öğrenciler plastik ve cam geri dönüşecek şişeleri potaya atıyor. Geri dönüşecek plastiklerden elde edilecek gelir ile okullara su arıtma sistemi kurulacak, okullardaki tüm öğrencilere de cam termos dağıtılacak.

Plastik pet şişelerin toplanarak yerine cam termosların dağıtıldığı 7/24 açık uyumayan kütüphanede bu güne kadar 65 bin gence cam termos dağıtıldı. 631 bin pet şişe kullanımının önüne geçildi. Yine Yıldırım ilçe sınırları içerisindeki pilot seçilen bir ortaokulda ise çöp kutuları basketbol potasına dönüştürülünce basket atma bahanesiyle binlerce öğrenci topladığı pet şişeleri geri dönüşüme attı. Geri dönüşümden elde edilen gelirle okula su arıtma sistemi kurulacak, bu öğrencilere de ücretsiz cam termos dağıtılacak.

Dünya genelinde özellikle tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımını azaltmak için ciddi çalışmalar yapılıyor. Bursa’nın Yıldırım İlçe Belediyesi de

hem bu çalışmalara katkı sağlamak hem de çocuklara ve gençlere farkındalık oluşturmak için başlattığı ‘Plastiksiz Kütüphane’ ve ’Plastiksiz okul projeleri ile yüzbinlerce gencin ve öğrencinin plastik pet şişe kullanmasının önüne geçti.

Bir plastik şişenin doğada 400 yıl kaldığı göz önünde bulundurulduğunda projelerin ne kadar değerli olduğu daha iyi anlaşıldığını belirten Yıldırım Belediyesi Başkanı Oktay Yılmaz, Türkiye’nin ilk plastiksiz kütüphanesi Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nden sonra plastiksiz Yıldırım hedefinin ikinci adımı olarak ‘plastiksiz okul’ projesinin startını verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi’ni kendilerine model olarak aldıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Okula ve kütüphaneye yerleştirdiğimiz su arıtma sistemleri ile dağıttığımız termoslar sayesinde plastik kullanımını azaltma hareketine destek veriyoruz. Türkiye’ye öncü olduğumuz Plastiksiz Yıldırım hareketimizi ilçemizin her köşesinde yaymaya devam edeceğiz. Plastiksiz Yıldırım- Plastiksiz Kütüphane projesi ile 631 bin 151 adet plastik şişe kullanımının önüne geçtik. Kütüphanemize yerleştirdiğimiz içme suyu arıtma cihazı ve kütüphane üyelerine vermiş olduğumuz termoslar sayesinde plastik kullanımında ciddi bir azalma sağladık aynı zamanda üyelerimizin genelini oluşturan öğrencilerimize de ekonomik katkı sağlamış olduk. Plastik kullanımını azaltmak amacıyla çıktığımız bu yolda projemizi sosyal tesislerimiz ve ilçemizde seçeceğimiz pilot okullarda devam ettirmeyi hedefliyoruz. 2 bin öğrencisi bulunan Fatih Sultan Mehmet İmam hatip Ortaokulda başlattığımız projemizde su arıtma cihazı kurulana kadar öğrencilerimizin kullanmış olduğu plastik içecek ambalajlarını toplamak amacıyla okulumuza basket potası şeklinde atık toplama ekipmanları yerleştirdik bunun yanı sıra cam kumbaraları ve mavi kapak toplama ekipmanı ile de diğer ambalajların toplanmasını sağladık" dedi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteği ile Yıldırım’daki bütün okullara projenin yaygınlaştırılacağını kaydeden Başkan Oktay Yılmaz "Eğitim öğretim dönemi başladığından bugüne okulumuzda 4 ton cam ambalaj 2 ton plastik ambalaj toplanması sağladık. Okulda öğrenciler arasında atık toplama yarışında dereceye giren öğrencilerimize hediyelerini takdim ettik. Projenin tanıtımını öğrencilerimiz ile birlikte yaparak sıfır atık temalı oyunlar oynadık ve çocuklarımızı birer çevre gönüllüsü ilan ettik. Okullarda kuracağımız arıtma cihazları ile plastik şişe kullanımını azaltıp çocuklarımızın ve gençlerimizin sürdürülebilir malzeme kullanım alışkanlıklarını geliştirmelerini sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Projemizin ilk aşaması bizim için başarıyı gösterdiğinden devamının tüm yıldırıma yayılması önem arz etmektedir. Okullarımıza ve sosyal tesislerimize arıtma cihazı koymak ve sürdürülebilir ekipmanlar dağıtmak için bakanlığımızın sıfır atık ekipman hibe desteklerine ihtiyaç duymaktayız" diye konuştu.