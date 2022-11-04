Kastamonu’nun Tosya ilçesinde alınan karar neticesinde engelli vatandaşlar içme suyunu yüzde 40 indirimli kullanmaya başladı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde alınan karar neticesinde engelli vatandaşlar içme suyunu yüzde 40 indirimli kullanmaya başladı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Belediye meclisinde alınan kararla yüzde 50 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşların su aboneliklerinden indirimli yararlanması kararlaştırılmıştı. İndirim uygulanması kararı sonrası ilçede ikamet eden ve başvuruda bulunan 27 engelli vatandaş, su indirimden yararlanmaya başladı. Konu ile ilgili açıklama yapan Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, "Belediye meclisimizin Eylül ayı toplantısında ‘engelli vatandaşlara su indirimi’ kararı alınmıştı. Meclis kararımızın ilan panosunda yayınlanması sonrasında yüzde 50 ve üzeri engel durumu bulunan vatandaşlara tek bir abonelikte yüzde 40 indirim uygulanması yürürlüğe girdi. Belediye meclisimizde aldığımız kararla, bugün bir kez daha engelli vatandaşımıza hizmet edebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gönül ister ki bütün ihtiyaçlarına anında cevap verebilelim. Ama ne yazık kanunda belirtilen yüzde 50 ve üzeri engelli vatandaşlarımızın, su kullanımlarında indirime gittik. İmkanlarımız dahilinde onların hizmet etmeye, onların ihtiyaçlarını gidermeye çabalıyoruz. Engelli vatandaşlarımıza yönelik hem desteğimiz hem de çalışmalarımız devam edecek” dedi.