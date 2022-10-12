Tokat’ın Niksar ilçesinde yaklaşık 120 bin dekar alanda yetiştirilen ceviz ilçe ekonomisine önemli girdi sağlıyor.

Tokat’ın Niksar ilçesinde yaklaşık 120 bin dekar alanda yetiştirilen ceviz ilçe ekonomisine önemli girdi sağlıyor.

Niksar ilçesinde coğrafi işaretli ceviz marka haline gelerek bölge halkının gelir kaynakları arasında ön sırada yer alıyor. Dağı taşı ceviz bahçeleri ile dolu olan ilçede yılda ortalama 2 bin ton ceviz hasat ediliyor. Cins ve kalitesine göre kilogramı 50-80 lira arasında değişen fiyatlara satılan kabuklu ceviz büyük şehirlerde rağbet görüyor. İlçeye yaklaşık 700 milyon lira girdi sağlayan cevizin hasadı devam ediyor. Traktörün arkasına bağlanan bir aparat yardımı ile ağaç silkeleniyor. Dökülen cevizler toplandıktan sonra ceviz soyma makinesine boşaltılarak yeşil kabuğundan ayrılıyor. Güneş gören yerlere serilerek kurutulan cevizler, tezgahlardaki yerini almaya hazır hale geliyor.

Ceviz hasadı gecikmeli başladı

Ceviz üreticisi Halis Yılmaz, hava şartları nedeniyle geçen yıla göre ceviz hasadının gecikmeli başladığını söyledi. Verim ve kalitenin iyi olduğunu belirten Yılmaz, "Dağda taşta biten cevizlerin farkıyla bu aşıladığımız kapama bahçeleri arasındaki farkı bu sene hissettik. Çünkü öbür cevizlerde ciddi bir siyahlaşma, güneş yanıkları, buna benzer siyah olan var. Ama bunlar gerçekten işte gördüğünüz gibi ürünlerimiz kaliteli, bembeyaz" dedi.

Niksar’dan metropol şehirlere ceviz

Niksar’dan metropol şehirlere ceviz gönderdiklerini ifade eden Yılmaz, "Niksar’ın cevizi bir marka olduğu için bütün metropollere gidiyor. Niksar’a benim kanaatime göre yaklaşık 500 milyon dolar gibi bir katma değer sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü Niksar’ın dağı taşı ceviz. Bu ceviz de kabuğun içinde bir altın yani. Cevizin kilogram fiyatı kalitesine göre fiyatı 50-80 lira arasında değişiyor. Herkes artık cevizin ismine değil de kalitesine para veriyor" diye konuştu.

"Tembelliğin önüne geçmeliyiz"

Cevizin çok kıymetli bir ürün olduğunu ve değerinin bilinmesi gerektiğini belirten Yılmaz, "Çünkü bizim şu andaki topraklarımız ceviz yetiştirmeye elverişli. Coğrafyamız elverişli. Ama gel gelelim ki insanlarımız hazıra alışmışlar. Üretimi daha fazla yapıp, ekonomiye daha fazla katkı sağlayıp bunun önüne geçmemiz lazım. Tembelliğin önüne geçmeliyiz. Biz bunları ürettik, şimdi de hasadını yapıyoruz. Biz bu ağaçları dikmeseydik buraları çalılar, dikenler kaplayacaktı, hayvanlar yayılıyor olacaktı. Bunun için her şeyin bir altyapısını kurmak lazım. Çünkü çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Çalışmak, üretmek, ekonomiye katkı sağlamak lazım" ifadelerini kullandı.