Samsun’un Terme Belediyesi, ilçenin Sivaslılar Mahallesi’nde başlattığı örnek uygulama ile çöp konteynerlerini kaldırarak çöp saati uygulamasına geçti. Belirlenen saatler dışında çöpünü çıkarana Kabahatler Kanunu’na göre cezai işlem uygulanacak.

Terme Belediyesi, ilçede çöp toplama uygulamasının çöp saati şekline dönüşmesi yolunda ilk adımı attı. İlçenin Sivaslılar Mahallesi’nde başlayan uygulamada, mahalledeki çöp konteynerleri kaldırılarak çöp saati uygulamasına geçildi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Terme Kent Konseyi Başkanı Dilek Aydın ve Konsey üyelerinin katıldığı programda mahalleliye çöp saati uygulaması konusunda bilgilendirme yapılırken, ‘Temiz bir mahalle’ sloganıyla hep birlikte çöp toplandı. Programda ayrıca Terme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından mahallede, oyun parkı bakımı, yabani otların temizlenmesi genel temizlik çalışmaları yürütüldü. Geçilen çöp saati uygulamasında vatandaşların belirlenen gün ve saatte çöplerini çıkarmaları istenirken, bu saatler dışında çöp çıkaranlara ise Kabahatler Kanunu’na göre cezai işlem uygulanacak.

Yapılan uygulama ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Kul, “Daha temiz bir Terme için kollarımızı sıvadık. Çöp toplama uygulamasında ilçemizde yeni bir sürecin ilk adımını Sivaslılar Mahallemizde atıyoruz. Mahallemizdeki çöp konteynerlerini kaldırarak saatlik çöp uygulamasına geçiyoruz. Burası bizim pilot uygulamamız olacak. Bu uygulamayı ilçemizde yaygınlaştırarak devam ettireceğiz. İlçemizde çevre temizliğine çok önem veriyoruz. Çünkü çok değerli bir ilçede yaşıyoruz ve onu korumak bizlere düşüyor. Önemli olan kirletmemek. Yere atılan bir çöp parçasını saniyeler içinde elimizden bırakıyor olabiliriz ama sonrasında onu temizlemek için harcanan emek ve maliyet katlanarak büyüyor. Vatandaşlarımızın bu bilinçle davranması ve ilçemizi temiz tutması gerekiyor” dedi.