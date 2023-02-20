12 bin nüfusa sahip 54 köyü bulunan Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde vatandalar, depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına ahırlarında bulunan koyunlardan bağışlayarak destek verdi. Belediyesi ekiplerince muayeneleri yapılan koyunlar ve sığırlar, ardından Devrekani Et Kombinesinde kesildi. Daha sonra ilçede bulunan kasaplar tarafından, kuşbaşı haline getirilerek deprem bölgesine ulaştırıldı.

12 bin nüfusa sahip 54 köyü bulunan Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde vatandalar, depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına ahırlarında bulunan koyunlardan bağışlayarak destek verdi. Belediyesi ekiplerince muayeneleri yapılan koyunlar ve sığırlar, ardından Devrekani Et Kombinesinde kesildi. Daha sonra ilçede bulunan kasaplar tarafından, kuşbaşı haline getirilerek deprem bölgesine ulaştırıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında yıkılan binalarda enkazın altında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. “Asrın felaketi” olarak nitelenen depremlerin ardından soğuk havanın etkili olduğu deprem bölgesindeki afetzedeler için Kastamonu’da yardım kampanyası devam ediyor.

Bu çerçevede Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinden Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde de deprem bölgesine büyük destek sağlandı. 12 bin nüfusa sahip 54 köyü bulunan Devrekani ilçesinde vatandaşlar, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç’ın öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına büyük destek verdi. Neredeyse her evden köylüler, ahırında bulunan koyunlardan ikişer tane deprem bölgesine ulaştırılmak üzere Devrekani Belediye Başkanlığına getirdi. Devrekani Belediyesi ekiplerince muayeneleri yapılan koyunlar ve sığırlar, ardından Devrekani Et Kombinesinde kesildi. Daha sonra ilçede bulunan kasaplar tarafından kesilen koyunlar ve sığırlar, kuşbaşı haline getirilerek paketler halinde hazırlandı. Hazırlanan paketler, Devrekani Belediyesi görevlilerince deprem bölgesinde bulunan Türk Kızılayı ekiplerine teslim edildi. Halen devam eden yardım kampanyasında köylüler, hayvanlarını bağışladıkları öğrenildi.

“Köylülerimiz, şu ana kadar 102 koyun ve 2 sığır bağışladı”

Şu ana kadar Devrekani ilçesinde yaşayan köylülerin 102 koyun ve 2 sığırı depremzedeler için bağışladıklarını söyleyen Devrekani Belediyesi Veteriner Hekim Ahmet Köprülüoğlu, “Tüm depremzede kardeşlerimize geçmiş olsun, Türkiye’mizin başı sağ olsun. Biz, Devrekani Belediye Başkanlığı ve Devrekani Kaymakamlığı olarak depremzede kardeşlerimize nasıl bir faydamız olabilir diye düşündük. Bizlerde deprem bölgesindeki yiyecek ihtiyacını karşılayabilmek için Devrekani’de bir kampanya başlattık. Tüm köylü kardeşlerimiz, tüm hayırsever kardeşlerimiz bizlere bu konuda çok büyük destekleri oldu. Bizler Pazar günü Kahramanmaraş bölgesine 47 adet koyun, 1 adet sığır olmak üzere bunları kuşbaşı haline getirerek Türk Kızılayına teslim ettik. Bu etler, kazanlarda kaynatılarak oradaki ihtiyaç sahibi başta olmak üzere depremzedelere dağıtıldı. Bununla yetinmedik ve kampanyamız devam etti. İkinci parti olarak şu anda 55 adet koyunumuz bulunuyor. Yine 1 adet sığırımız var. Allah nasip ederse ikinci parti olarak yarın bunları tekrar deprem bölgesine göndereceğiz. Depremden etkilenen kardeşlerimize çok çok büyük geçmiş olsun diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Allah ülkemize böyle acıları bir daha yaşatmasın” dedi.

“Köylü kardeşlerimiz ahırından tuttuğu koyunu bize getirdi”

Köylülerin ahırından tuttuğu koyunları Devrekani Belediyesine getirdiğini belirten Köprülüoğlu, “Kampanyamıza özellikle köylerimizden büyük destek olundu. Köylü kardeşlerimiz katkı verdi. Hayırseverlerimiz var, sağ olsunlar hepsi kampanyamıza destek oldular. Bağış yapan köylü kardeşlerimiz bulunuyor. Köylü kardeşlerimiz ahırından tuttuğu koyunu bize getirdi. Zengin olsun fakir olsun kendi çaplarında aralarında para toplayanlar var. Bu koyunlarımızı bizlere getirdiler. Bizlerde hijyenik şartlarda kesimlerini yaparak, deprem bölgesine ulaştırmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Ayrıca Devrekani Belediye Başkanlığı öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasında ilçeden soba, yakacak odun, kışlık kıyafet, polar, eşofman, patates, çeşitli gıda ürünleri gibi yardımlarda toplanarak, deprem bölgesine ulaştırıldı.

Koyununu depremzedelere bağışlayan Ata Aygün, “Tüm depremzedelere ve geri de kalanlara Allah sağlık sıhhat versin. Başımız sağ olsun” dedi.