Doç. Dr. Onur Özbozkurt’un çalışmaları son 10 yılın en faydalı makaleleri seçildi.

Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt’un, dünyanın en prestijli iş ve yönetim dergisi Harvard Business Review’ın Türkiye yayını için kaleme almış olduğu “COVID-19’un Psikolojik Etkileri Takım Çalışmasına Meydan Okuyor” ve “Siyah Kuğuların Farkında Olmak” başlıklı makaleleri, Harvard Business Review Türkiye okuyucuları üzerinde gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre son 10 yılın en faydalı makaleleri seçildi.

Akademiye, bilime ve topluma katkı sunmak için çalışmalarına durmaksızın devam edeceğinin altını çizen Özbozkurt, yapmış olduğu açıklamada “Harvard Business Review Türkiye ve değerli okuyucularına sonsuz teşekkür ediyor, gece gündüz demeden yoğun bir emek ve gayretle ortaya koyduğumuz bu kıymetli çalışmaları takdir eden yüce gönüllü insanlara saygı ve sevgilerimi sunuyorum.” şeklinde konuştu.