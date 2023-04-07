Derince’de ’İlk Orucum Çocuk İftarı Programı’nda oruçlar hep birlikte açılırken, Başkan Aygün “Rabbim çocuklarımızın yüzlerinden gülümsemeyi hiç eksik etmesin” dedi.

Ramazan boyunca birçok farklı program düzenlenen Derince’de bu kez çocuklara özel iftar programı düzenlendi. Etkinlik içerisinde çocuklar için çeşitli gösteriler de sergilendi. Katılım gösteren hiçbir çocuk unutulmayarak her birine hediye takdimi de yapıldı. Programda çocuklarla tek tek ilgilenen ve selamlama konuşması yapan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “İlk Orucum Çocuk İftarı Programı’nda bu akşam kıymetli evlatlarımızla bir aradayız. Rabbim çocuklarımızın yüzlerinden gülümsemeyi hiç eksik etmesin” dedi.

Derince Kaymakamı Meftun Dallı ise konuşmasında, “Belediye Başkanımız Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde, bu akşam oruçlarımızı sevgili çocuklarımızla birlikte açtık. Başkanımıza, organizasyonda emeği geçen arkadaşlarıma, davetimize katılan çocuklarımıza, ailelerine ve misafirlerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.