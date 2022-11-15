Kişinin yaşam kalitesini önlemli ölçüde etkileyen rahatsızlıklardan bir olan Fibromiyalji, kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülüyor. Hastalığın belirtilerini ve korunma yollarını anlatan Uzm. Dr. Erhan Özfidan, “Vücutta ağrı ve sertlik, yorgunluk hissi, depresyon, uyku problemleri, konsantrasyon, migren gibi belirtiler fibromiyaljiye işaret edebilmektedir” dedi.

Kişinin yaşam kalitesini önlemli ölçüde etkileyen rahatsızlıklardan bir olan Fibromiyalji, kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülüyor. Hastalığın belirtilerini ve korunma yollarını anlatan Uzm. Dr. Erhan Özfidan, “Vücutta ağrı ve sertlik, yorgunluk hissi, depresyon, uyku problemleri, konsantrasyon, migren gibi belirtiler fibromiyaljiye işaret edebilmektedir” dedi.

Günümüz çağında yaygın kas iskelet sistemi ağrısı, uyku bozukluğu ve yorgunluğun birlikte görüldüğü bir ağrı sendromu olan Fibromiyalji hakkında açıklamalarda bulunan Özel Denizli Tekden Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon doktorlarından Uzm. Dr. Erhan Özfidan, hastalığın kadınlarda daha çok görüldüğünden bahsetti. Uzm. Dr. Özfidan, “Fibromiyalji, bazı bölgelerde kronik kas ağrıları olarak tarif edilen yumuşak doku romatizmasıdır. Fibromiyalji, en belirgin özelliği vücutta ağrı olarak bilinse de çoğunlukla uyku sorunu, yorgunluk ve duygusal sıkıntıya sebep olabilmektedir. Çoğunluğu kadınlar olmak üzere birçok kişide görülebilmektedir. Fibromiyaljinin nedeni tam olarak bilinmese de genetik yatkınlık, stres, depresyon, obezite ya da viral enfeksiyonlar risk faktörleri arasındadır" dedi.

“Her hastaya uygulanan tedavi yöntemi hastanın şikayetlerine göre değişiyor”

Her hastaya özel tedavi uygulandığını belirten Dr. Özfidan, "Fibromiyaljinin sıklıkla görülen belirtileri mevcuttur. Vücutta ağrı ve sertlik, yorgunluk hissi, depresyon, uyku problemleri, konsantrasyon, migren gibi belirtiler, fibromiyaljiye işaret edebilmektedir. Kesin tanıyı koyabilmek için hastanın anamnezini dinlemek gerekli görülen tetkiklerle birlikte teşhis koymak oldukça önemlidir. Korona virüs geçiren ve şikayetleri uzun süre geçmeyen hastalar fibromiyalji benzeri şikayetler yaşayabilmektedir. Bu yüzden kliniğimize gelen hastaların şikayetlerini dinledikten sonra gerekli tedavi programını başlatıyoruz. Burada hassas olan konu her hastaya uygulanan tedavi yöntemi, hastanın şikayetlerine göre değişmektedir” ifadelerini kullandı.

"Yaşam tarzında yapılacak bazı değişiklikler tedavi sürecini olumlu yönde etkilemektedir"

Hastaların zararlı içecek ve maddelerden uzak durmalarını öneren Uzm. Dr. Özfidan, “Fibromiyalji hastalarının düzenli olarak spor yapmaları, stresten uzak durmaları, beslenme şekillerine ve uyku saatlerine özen göstermeleri, yaşam tarzında yapılabilecek bazı değişiklikler hastalığın tedavi sürecinde fayda sağlayacaktır. Bunların dışında kahve, alkol ve sigara tüketiminin sınırlandırılması semptomların azalmasına yardımcı olabilmektedir" şeklinde bilgi verdi.