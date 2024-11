Sinemaseverleri bugün vizyona girecek yeni filmler bekliyor.İSTANBUL (İGFA) - Vizyondaki filmlerin yanı sıra haftanın animasyon filmlerinden Vahşi Robot (The Wild Robot), ıssız bir adada gemisi kazaya uğrayan ve zorlu çevreye uyum sağlamayı öğrenmesi gereken bir robotun hikayesini konu ediniyor. ROZZUM ünite 7134'ün, kısaca "Roz", ıssız bir adada zorlu çevre koşullarına uyum sağlamaya çalışırken, adadaki hayvanlar Roz’un varlığından çekinirler. Roz onların dilini öğrense de bu aralarındaki gerginliği değiştirmez. Ancak yetim bir kaz yavrusu bulduğunda robotun varlığı yeni bir gerekçeye kavuşur. O andan itibaren, üvey çocuğuna özveriyle bakar ve ona hayatta kalma ipuçları konusunda yardımcı olmaya çalışır.

Yasemin Erkul Türkmenli yönetmenliğinde vizyona girecek haftanın komedi filmlerinden Çılgın Dersane 5: Updated, deprem bölgesinde derslik yaptırmak için bir yarışmaya katılmaya karar veren bir grup öğrencinin hikayesini konu ediniyor. Özlem Dershanesi öğrencileri, deprem bölgesindeki akranları için bir derslik yaptırmaya karar verir. Bu sırada para ödüllü bir yarışma olduğunu öğrenen gençler, bunu büyük bir fırsat olarak görüp yarışmaya katılmaya karar verirler. Ancak onların haylaz ve serseri ruhlu olmasından dolayı dersane müdürü Mustafa’nın gençlerin kazanacağına inancı yoktur.

Haftanın bir diğer animasyon filmi Yuvadan Uzakta (Out of the Nest), Usta Tod 'un 7 kraliyet yumurtasını koruma görevi verdiği Keçi Arthur 'un bu zorlu görevi başarmak için verdiği mücadeleyi konu ediniyor. Yedi kraliyet yavruları kaçırılır ve onların güvenli bir şekilde geri getirilmesi keçi Arthur’a kalır. Ancak yumurtalar çatlayınca, Arthur’un dünya standartlarında bir berber olma hayalleri askıya alınır ve bir anda kendisini bebek bakıcısı olarak bulur. Eğer bu yaramaz küçük çocukları yolculuklarında güvende tutacaksa, önce büyümeli, kendi geçmişini keşfetmeli ve bu arada unutulmuş şampiyonları uyandırmalıdır. Arthur, yavruları geri getirip sonunda krallığı kurtarabilecek midir?

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Niko 3: Kuzey Işıklarının Ötesinde (Niko 3: Beyond the Northern Lights), babası Noel Baba tugayının bir üyesi olan, Ren Geyiği Vadisi'nde annesi ve kabilesiyle birlikte yaşayan genç bir ren geyiğinin maceralarını konu ediniyor. Bir ren geyiği olan Niko’nun en büyük hayali, bir kızak takımına katılmaktır. Ancak Noel Baba’nın kızağının çalınmasına neden olunca işler karışır. Kızağı geri alıp Noel’i kurtarmak için maceraya atılan Niko, bu süreçte arkadaşlığın önemini öğrenir.

Senaristliğini Dinar Kahveci’nin, yönetmenliğini Emrah Aguş’un üstlendiği Baba Beni Güldürsene, birbirlerini çok sevseler de birlikte vakit geçirmekte zorlanan bir baba ve kızının hikayesini konu ediniyor. Üstün potansiyelli bir kız olan Ayşenaz ile sakarlıklarıyla başına iş açan babası Murat, birbirlerini çok sevse de birlikte eğlenmekte zorlanır. Okulda sorunlar yaşayan Ayşenaz, yaramaz denilerek ötekileştirir. Ayşenaz, kendi yaşıtlarıyla anlaşmakta zorlanırken babasıyla da keyifli vakit geçiremez. Kızının kendisinden sıkılmasını engellemeye çalışan Murat, bunun için uğraşsa da bocalar. Kendilerini beklenmedik bir anda zorlu ve tehlikeli bir maceranın içerisinde bulan baba kız, bu süreçte birbirlerini daha iyi tanırlar.

Haftanın korku filmlerinden Sapkın (Heretic), iki dindar genç kadının hikayesini konu ediniyor. Colorado'nun küçük bir kasabasındaki Mormon kilisesinden iki genç misyoner, sakinlerin dinini değiştirme umuduyla kapı kapı dolaşır. Başarısız geçen bir günün ardından Rahibe Paxton ve Rahibe Barnes, Bay Reed'in evine vardıklarında onun cazibesinden hemen etkilenirler. Ancak çılgın hobi filozofunun onlar için hazırladığı kötü planlardan haberleri yoktur. Genç kadınlar çok geçmeden bir tuzağa düştüklerini anlarlar. Ev, hayatta kalmak için yalnızca yaratıcılıklarına ve zekalarına güvenebilecekleri gerçek bir labirenttir.