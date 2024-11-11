Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 24-30 Kasım tarihleri arasında Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve anahat trenlerinde tam bilet ücreti üzerinden öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Öğretmenler Gününe özel olarak öğretmenlere yüzde 50 indirim yapılacağını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, 24-30 Kasım tarihleri arasında bilet alımlarında geçerli olacak kampanya kapsamında öğretmenler, YHT ve anahat trenlerinde biletlerini yarı fiyatına alabilecek. ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, "TCDD Taşımacılık AŞ'nin öğretmenlere yıl boyunca yüzde 15 indirim sağladığını anımsatarak 2017-2024 yılları arasında YHT, anahat ve bölgesel trenlerde öğretmen indiriminden 3 milyon 57 bin 447 öğretmenimiz faydalandı. 2024ün ilk 10 ayında ise 547 bin 324 öğretmenimiz indirimli seyahat ederken Öğretmenler Haftası için özel olarak sunulan yüzde 50 indirimden ise uygulamanın başladığı 2013 yılından bugüne kadar 50 bin 764 öğretmenimiz faydalandı." şeklinde konuştu.

ÇALIŞAN TÜM ÖĞRETMENLERİ KAPSIYOR

Bakan Uraloğlu, "Bu uygulamadan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda halen çalışan müdür ve müdür yardımcıları dâhil olmak üzere tüm öğretmenler, uygulama ve araştırma merkezleri dâhil tüm yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanları ve Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenler faydalanacak" dedi.

İndirim uygulamasından faydalanabilmek için öğretmen kimlik belgelerinin ibraz edilmesi yeterli olacak.