Vatandaşların çok sık kullandığı tramvay güzergâhlarından birisi olan Anadolu Üniversitesi-Hava Müzesi hattı arasındaki tramvay yolu bakımsızlığı ve kötü görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Vatandaşların çok sık kullandığı tramvay güzergâhlarından birisi olan Anadolu Üniversitesi-Hava Müzesi hattı arasındaki tramvay yolu bakımsızlığı ve kötü görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Eskişehir’de vatandaşların vazgeçilmez ulaşım araçlarından olan tramvayların durak ve yol bakımlarında yaşanan eksiklikler fazlasıyla dikkat çekiyor. Özellikle öğrencilerin tramvay kullanımı için gün içinde en çok tercih ettiği hatlardan birisi olan Anadolu Üniversitesi-Hava Müzesi arasında bulunan tramvay yolunun aşınmış ve bakımsız hâli de onarım çalışmalarındaki eksikleri gözler önüne seriyor. Tramvay yolunda bulunan taşların birçoğunun yerinden çıkmış olması ve bazı taşların ise kırılmaya yüz tutmuş olması, tramvay sürücüleri ve vatandaşlar için adeta tehlikeye davetiye çıkarıyor. Bu güzergâhtaki tramvay yoluna kesinlikle bakım yapılmasını isteyen vatandaşlar ise yetkilileri göreve çağırıyor.