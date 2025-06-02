DÜZCE (İHA) – Düzce’de hayat boyu öğrenme haftası çerçevesinde gerçekleştirilen Türk Halk müziği konseri ve halk oyunları gösterilerinde salon hınca hınç doldu.

Düzce Halk Eğitim Merkezi 2024-2025 döneminde il genelinde bir çok vatandaşa çeşitli konularda kurs açıp eğitim verdi. Özellikle Türk Halk Müziği ve halk oyunları kurslarında vatandaşların yoğun ilgisi oluştu. Yapılan eğitimlerin ardından vatandaşların yıl sonu gösterisi Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Vali Selçuk Aslan ve ailesinin de katıldığı programda halk müziği konserinin yanı sıra Anadolu’dan Karadeniz’e, Ege’den Doğu Anadolu’ya, İç Anadolu’dan Trakya’ya uzanan farklı yörelere ait ezgilerin koro tarafından seslendirilip halk oyunları ekipleri tarafından sergilenmesinde katılımcılardan tam not aldı. Salonun hınca hınç dolduğu organizasyonda konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, "Düzce’de birçok kültür bir arada yaşıyor. Bu zengin çeşitlilik şehrin sosyal dokusuna değer katıyor" ifadelerini kullandı.