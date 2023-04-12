Eskişehir’de, çevre duyarsızlığına sahip olan kişilerin sebep olduğu sulama kanalındaki atıklar dikkat çekerken, ekseriyâtı plastik olan çöplerin zaman zaman suyun üzerini kapattığı görüldü.

Tepebaşı ilçesinde bulunan ve birçok bölgeden geçen sulama kanalının Sakintepe Mahallesi’nde yer alan bölümünde, atılan çöpler göze çarpıyor. Çevre duyarsızlığına sahip kişiler sebebi ile pet şişe, parçalanmış strafor, plastik tabak, alkol şişeleri ve poşet atıkların atıldığı kanal, adeta çöp yuvası andırdı.

Su kaynaklarındaki azalmadan dolayı bölge halkı yapılan hareketi ‘duyarsız’ olarak nitelendiriyor. Ayrıca kanalın kıyı bölümünde de biriken çeşitli plastik atıklar gözden kaçmazken, bölge halkı kanal suyunun korunması ve çevrede düzenli olarak temizlik çalışmalarının yapılması gerektiğini belirtiyor. Ortaya çıkan çirkin görüntülerden rahatsızlık duyan vatandaşlar, bir an önce bu sorunun giderilmesini bekliyor.