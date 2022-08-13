Milli Mücadele dönemi kahramanlarından Demirci Mehmet Efe’nin eşi Ayşe Demirciefe adına yaptırdığı ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan caminin içler acısı hali görenlerin yüreğini sızlatıyor.

Milli Mücadele dönemi kahramanlarından Demirci Mehmet Efe’nin eşi Ayşe Demirciefe adına yaptırdığı ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan caminin içler acısı hali görenlerin yüreğini sızlatıyor.

Aydın’ın Nazilli ilçesi Dualar Mahallesi’nde Milli Mücadele dönemi kahramanlarından Demirci Mehmet Efe’nin eşi Ayşe Demirciefe adına yaptırdığı 66 yıllık camii yok olmanın eşiğine geldi. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan caminin restore edilmesi için vatandaşlar yetkililerden destek bekliyor. İçerisinde kültürel miras niteliğinde yazı ve desenlerin bulunduğu Ayşe Demirciefe Camii ise bölge sakinleri tarafından yıllardır kullanılmıyor.

Vatandaşlar, caminin içler acısı halinden kurtarılmasını isterken, caminin dış cephesi tahrip edilmiş durumda. Caminin çatısı ise çökme tehlikesiyle karşı karşıya.

Nazilli’de kültürel mirasın yok olmak üzere olduğunu ifade eden bölge sakinleri ise “66 yıldır ayakta duran tarihi caminin günümüzdeki hali yürek sızlatıyor. Yakın tarihte ahır olarak kullanıldığı ortaya çıkan ve haberlere konu olan caminin son görüntüleri mahalle sakinlerini ve ziyaretçileri rahatsız ediyor. Yıllardır kullanılmayan camide, sanat eseri sayılacak tarihi yazı ve desenler bulunuyor. Caminin dış cephesi, tahrip edilmiş durumda. Çatısı ise çökmek üzere. Camide, yıllardır hiçbir yetkili tarafından çalışma yapılmıyor. En kısa zamanda Milli Mücadele Kahramanımızın ve kültürel mirasımızın sahip çıkılmasını istiyoruz” dedi.